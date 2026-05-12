A sus 47 años, Kate Hudson deslumbra en la alfombra roja con un vestido color azafrán.

Hay colores que anuncian la primavera mejor que cualquier flor. La actriz y productora estadounidense Kate Hudson deslumbró recientemente en la alfombra roja del Egyptian Theatre de Los Ángeles con un luminoso vestido amarillo azafrán que podría haber rivalizado con el sol californiano. ¿La ocasión? El estreno del documental de Netflix "Marty, Life Is Short", que celebra la trayectoria de su amigo Martin Short. Y nos regaló uno de los looks primaverales más espectaculares de la temporada.

Un vestido lleno de luz

Para la velada, Kate Hudson lució una creación de Tod's de la colección prêt-à-porter Primavera 2026, presentada en la Semana de la Moda de Milán el pasado septiembre. Un vestido largo, sin mangas, de corte recto, en ante amarillo azafrán, con una silueta ajustada y minimalista. Según Women's Wear Daily, la paleta de colores de la colección se inspiró en el libro de Claude Nori, "Un verano italiano", lo que explica este tono soleado, vibrante y claramente veraniego.

Lo que hacía que este vestido fuera verdaderamente único eran sus detalles. Dos profundos recortes en los laterales dejaban ver la silueta de Kate Hudson, manteniendo una sofisticada elegancia. En la espalda, un detalle cruzado drapeado se ataba a la altura de la cintura, complementado por una pequeña abertura en forma de ojo de cerradura en la parte superior de la espalda. Y, por último, una abertura lateral hasta el muslo que se abría ligeramente con cada paso.

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Accesorios minimalistas, cuidadosamente seleccionados.

Como suele ocurrir con Kate Hudson, el secreto de un look impecable reside en un equilibrio perfecto entre dramatismo y sencillez. La actriz optó por unos zapatos de tacón negros de punta y completó el conjunto con un abrigo largo de cuero marrón, que lució a su llegada y que luego se quitó para dejar al descubierto la prenda estrella. Para las joyas, eligió creaciones de la casa de moda Beladora: pendientes esculturales de oro y llamativos anillos en cálidos tonos metálicos, que complementaban a la perfección la calidez de su vestido. Su estilismo estuvo a cargo de Rob Zangardi y Mariel Haenn, sus colaboradores habituales.

Una belleza radiante, diseñada meticulosamente hasta el último detalle.

Para su peinado, Kate Hudson confió en Marcus Francis para una coleta baja, suave y natural, perfecta para no recargar la silueta del vestido. En su rostro, el maquillaje de Tonya Brewer optó por una elegancia discreta: máscara de pestañas negra, labios rosados y una tez dorada que parecía sacada directamente de una tarde de primavera.

Un pequeño detalle que completó a la perfección todo el look: su manicura, realizada por Nails of LA, apostó por un tono lechoso y largo, en una tonalidad suave que no eclipsaba el vestido, sino que respondía a él con delicadeza.

Una velada dedicada a la amistad.

Más allá de la alfombra roja, Kate Hudson estaba allí principalmente para apoyar a un amigo. Junto al actor, director y guionista canadiense Eugene Levy y al actor, productor, director, guionista y presentador canadiense-estadounidense Martin Short, la actriz posó con una gran sonrisa para celebrar el estreno de este documental dedicado a la trayectoria de la leyenda de la comedia.

“¡Qué documental! Estoy rindiendo homenaje al único e inigualable Marty Short 🧡”, escribió junto a las fotos que compartió en su cuenta de Instagram. Actualmente protagonista de la serie de Netflix “Running Point”, Kate Hudson confirma con esta aparición que es una de las figuras más elegantes de Hollywood.

Con este look radiante y veraniego, Kate Hudson nos regala una de sus apariciones primaverales más deslumbrantes. Entre la vibrante paleta de colores del vestido, los detalles del corte y la discreta elegancia del resto de su atuendo, demuestra que un estilo luminoso puede ser a la vez llamativo y sofisticado.