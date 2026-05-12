Con un look propio de los años 2000, Sydney Sweeney llama la atención.

Si estás viendo la nueva temporada de "Euphoria", sin duda habrás notado el look que ha causado sensación estos últimos días. Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en la exitosa serie de HBO, hizo otra aparición muy esperada en el episodio 5. Una foto compartida por la cuenta oficial de Instagram @euphoria muestra este look de mariposa con un estilo retro de los 2000 que inmediatamente enloqueció a los fans.

Un top de mariposa directamente de los años 2000.

En la foto compartida por la serie, vemos a la actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney entre bastidores junto a la actriz y modelo estadounidense Alexa Demie, quien interpreta a Maddy Perez. Ambas lucen un estilo impecable, fiel al espíritu de la moda de la serie.

La actriz Sydney Sweeney lució una creación de Blumarine: un vestido ligero, probablemente de gasa azul pálido, bordado con perlas y brillantes pedrería. La prenda tiene un inconfundible aire de los 2000, con un detalle de mariposa en el escote, tirantes finos y una silueta ajustada. Su peinado y maquillaje estaban perfectamente coordinados: rizos rubio platino, flequillo cortina, ojos ahumados y labios malva oscuro.

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El gran regreso del "top mariposa"

Este look causó una gran impresión, en parte porque forma parte de una tendencia que está regresando con fuerza. El famoso top de mariposa, con forma de alas, es una de las prendas icónicas de los años 90 y 2000. Mariah Carey lo convirtió en su sello personal en aquella época, y desde entonces la prenda se ha asociado con toda una generación.

Hoy en día, el top mariposa está de vuelta con fuerza. La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber, la cantautora Dua Lipa y la cantante sudafricana Tyla ya lo han adoptado, cada una a su manera. Con Cassie Howard de la serie "Euphoria", se añade una nueva dimensión: la de la cultura pop inmediata, el revuelo instantáneo en las redes sociales. Cuando un personaje tan popular como ella luce una prenda así, la tendencia vuelve a despegar.

Una ola de entusiasmo en las redes sociales

Los fans reaccionaron rápidamente a la publicación compartida por la cuenta oficial del programa. "Icónico", "Cassie está en su mejor momento en cuanto a moda", "este look se me quedó grabado en la memoria" ... Muchos elogiaron los looks creativos y la actuación de Sydney Sweeney. Ella sigue asumiendo proyectos ambiciosos y confirma su estatus como estrella emergente en Hollywood, capaz de compaginar papeles dramáticos exigentes con apariciones de gran repercusión mediática.

Con este look inspirado en las mariposas, que evoca directamente los años 2000, Sydney Sweeney nos regala una de las apariciones más memorables de la tercera temporada de Euphoria. Una mezcla de guiño nostálgico, declaración de moda audaz y mensaje narrativo, esta elección confirma una cosa: en Euphoria, la moda es un personaje más.