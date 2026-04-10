A sus 58 años, Pamela Anderson sorprende con un voluminoso peinado que genera debate.

En los premios Fashion Trust US Awards 2026 en Los Ángeles, Pamela Anderson acaparó todas las miradas con una "transformación" capilar. Conocida por sus características ondas románticas, la actriz de "The Naked Gun" optó esta vez por un peinado voluminoso de inspiración retro, confirmando así su predilección por la reinvención estilística.

Un peinado retro inspirado en los años 70.

Pamela Anderson experimenta constantemente con su imagen, alternando cortes, colores y texturas en cada aparición pública. Este nuevo look forma parte de una serie de transformaciones capilares recientes que reflejan su enfoque libre y seguro de sí mismo hacia la belleza. Para el evento, Pamela Anderson lució un peinado estructurado con volumen pronunciado y mechas capeadas. El peinado se distinguió por un flequillo cortina, un detalle icónico de los años 70, que evoca la estética retro a menudo asociada con la actriz Goldie Hawn.

Este peinado contrasta con los suaves rizos que Pamela Anderson lució recientemente, incluyendo un romántico bob ondulado. Este voluminoso peinado se combinó con un vestido camisero estructurado color malva, adornado con detalles florales plateados. En cuanto a su maquillaje, Pamela Anderson se mantuvo fiel a su estilo natural con una tez luminosa y un toque de rosa en los labios.

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Una evolución del cabello exhibida con orgullo

En los últimos meses, Pamela Anderson ha experimentado mucho con su cabello. Ha explorado diferentes largos, desde un corte desgreñado hasta un mullet renovado, así como variaciones de color, desde rubio hasta rojo, incluyendo un mechón rosado. Siempre en busca de reinventarse, también juega con las texturas, alternando entre estilos lisos y looks más naturales, casi despeinados. Esta audacia estilística refleja un claro deseo de reinventar su imagen sin dejar de ser fiel a su icónica personalidad de los 90.

Un look que genera opiniones encontradas en las redes sociales.

Como suele ocurrir cuando una celebridad adopta un estilo inesperado, el nuevo peinado de Pamela Anderson ha generado, lamentablemente, numerosas reacciones en internet. Algunos usuarios expresaron su preferencia por sus característicos rizos, escribiendo, por ejemplo: "Prefiero el pelo rizado". Otros comentarios, por el contrario, elogiaron esta evolución, opinando que el look aporta un toque de modernidad: "Me encanta, es fresco". Algunos usuarios se mostraron más escépticos sobre la técnica de peinado, declarando: "No parece un secado con secador".

Más allá de estas opiniones, es importante recordar que la apariencia de una persona —ya sea su peinado o su físico— no debería ser objeto de juicios constantes. Que sea agradable o no, en última instancia, importa poco: esta elección de peinado pertenece ante todo a Pamela Anderson y refleja su libertad para reinventarse a su antojo.

Con este voluminoso peinado de inspiración setentera, Pamela Anderson confirma su deseo de explorar nuevas facetas de su imagen. Esta transformación capilar demuestra una vez más la influencia perdurable de la actriz en las tendencias de belleza y su apuesta por un estilo libre y desenfadado.