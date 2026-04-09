Con un vestido tipo capa de estilo vintage, Sydney Sweeney acapara todas las miradas en la alfombra roja.

En el estreno de la tercera temporada de "Euphoria", Sydney Sweeney causó sensación con su elección de moda decididamente retro. La actriz estadounidense apareció en la alfombra roja con un vestido blanco, confirmando el resurgimiento de las siluetas inspiradas en la década de 2000.

Un icónico vestido capa de la década de 2000.

Conocida por la estética vanguardista de la serie de HBO, el evento le brindó a Sydney Sweeney la oportunidad de lucir una prenda vintage. Este contraste estilístico subraya la diversidad de influencias actuales en la moda, donde los archivos de las grandes casas de moda desempeñan un papel cada vez más importante en la configuración de los looks de las celebridades.

El vestido elegido por Sydney Sweeney se distinguió por su corte minimalista y su detalle característico: una capa ligera integrada en las mangas. Confeccionado en un jersey ajustado y de largo corto, el vestido presentaba una silueta estilizada típica de la estética de los 2000. El elemento central del diseño era un velo vaporoso que envolvía los brazos, creando un efecto de capa ligera. La estructura se acentuaba con un lazo adornado con pedrería, creando una forma envolvente que recordaba algunos de los experimentos estilísticos de Pierre Cardin con el volumen y el movimiento.

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Un estilo coherente hasta en los accesorios.

La elección de accesorios complementó la estética luminosa del look. Sydney Sweeney lució zapatos de tacón plateados con tira en el talón, junto con joyas de diamantes que incluían pendientes colgantes, una pulsera de tenis y varios anillos a juego. Para su look de belleza, la actriz mantuvo su peinado característico con un secado suave y ondas naturales, reforzando el equilibrio entre sofisticación y sencillez.

El regreso de lo vintage a las alfombras rojas

Esta elección de vestuario refleja una tendencia más amplia observada en los últimos eventos mediáticos: la apreciación de las piezas de archivo de las principales casas de moda. Lo vintage se considera ahora un símbolo de autenticidad estilística, a la vez que contribuye a un enfoque más sostenible de la moda. Al reinterpretar una creación de 2007, Sydney Sweeney demostró que ciertas siluetas siguen siendo atemporales, a la vez que encuentran una renovada resonancia entre el público contemporáneo.

Con este vestido capa, Sydney Sweeney demuestra cómo la moda vintage puede fusionarse con las tendencias actuales. Su aparición en la alfombra roja de la tercera temporada de la serie "Euphoria" confirma el creciente interés de las celebridades por las prendas de los archivos de moda, capaces de aportar singularidad y profundidad a su imagen pública.