Con un vestido de satén color chocolate, Zendaya revive la elegancia de los años 90.

Para el estreno de la tercera temporada de "Euphoria" en Los Ángeles, la actriz Zendaya reafirmó su estatus de ícono de la moda. Tras siete años interpretando a Rue en la serie de HBO, se despidió del programa con un atuendo que combinaba el minimalismo contemporáneo con referencias a la década de 1990.

Un vestido de alta costura de satén con influencias de los años noventa.

El evento, celebrado en el Teatro Chino TCL, reunió a todo el elenco de la exitosa serie. Para esta ocasión tan especial, Zendaya optó por un vestido que reflejaba su estilo característico de los estrenos anteriores. Diseñada por Law Roach, colaborador habitual de la actriz, Zendaya lució un largo vestido de satén color chocolate. De la última colección de alta costura de la firma, la creación presenta una elegante silueta de columna y un escote halter alto, que recuerda a los diseños icónicos de los años noventa.

Aunque el corte pueda parecer minimalista a primera vista, varios detalles enriquecen el efecto general. La espalda descubierta añade una dimensión sensual, mientras que una cola delicadamente drapeada realza la silueta fluida del vestido. El equilibrio entre sencillez y sofisticación permite que la prenda evoque la elegancia clásica de la alfombra roja, manteniendo a la vez un aire marcadamente moderno. Esta estética depurada se alinea con las inspiraciones recurrentes del dúo Zendaya/Law Roach, a menudo influenciados por la herencia de la moda de décadas pasadas.

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Accesorios refinados para una silueta armoniosa

Para completar el atuendo, Zendaya eligió unos zapatos de tacón de satén con punta a juego, también de Ashi Studio. Este tipo de calzado es un básico en sus apariciones públicas. Un toque de brillo lo aportan las joyas de oro blanco y diamantes. Unos pendientes de aro brillantes y un anillo a juego iluminan los tonos neutros, creando un sutil contraste con el marrón chocolate intenso. El conjunto demuestra una vez más el dominio estilístico de la actriz, su habilidad para transformar una silueta minimalista en un momento de moda memorable.

Una evolución estilística constante a lo largo de las temporadas.

Las elecciones de vestuario de Zendaya en los estrenos de "Euphoria" demuestran una evolución estilística deliberada. En 2019, lució un minivestido blanco de Nina Ricci, mientras que en el estreno de la segunda temporada deslumbró con un vestido de archivo de Valentino de 1992. Con este vestido de satén oscuro, la actriz continúa su exploración de tonos neutros, adoptando una estética más madura. Esta elección también podría reflejar la evolución narrativa de su personaje, Rue, que le valió dos premios Emmy en 2020 y 2022.

Con este vestido de satén color chocolate, Zendaya demuestra una vez más su habilidad para combinar la elegancia atemporal con la modernidad. Su aparición en el estreno de la tercera temporada de la serie "Euphoria" ilustra el poder del minimalismo magistral y confirma su influencia perdurable en las tendencias de la alfombra roja.