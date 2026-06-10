Bella Hadid retoma el estilo del vestido lencero con un nuevo color de pelo.

La modelo estadounidense Bella Hadid sigue redefiniendo el vestido lencero. Publicó una serie de fotos en Instagram luciendo un minivestido de satén, que combinó con un nuevo color de cabello. Su look causó sensación entre sus millones de seguidores.

Un camisón corto y vaporoso de satén.

En las fotos, Bella Hadid posa con la seguridad que ya la caracteriza. Luce un minivestido de satén sedoso sin mangas que le llega bastante por encima de la rodilla. Un auténtico vestido lencero, una prenda heredada de los años 90 que regresa con fuerza esta temporada a las pasarelas y a los armarios de las supermodelos internacionales. El corte es impecable, muy propio de su estilo. La fluidez de la tela satinada, que se ajusta perfectamente a su figura, acentúa la cualidad casi etérea de la prenda.

Sin duda, el encaje es lo que hace que el vestido sea inolvidable. Delicadamente bordado alrededor del escote, le aporta un toque romántico. En cuanto a los accesorios, Bella Hadid optó por un estilo minimalista: sin joyas llamativas, sin maquillaje recargado, solo una tez radiante y un look natural. Una elección que encarna a la perfección la estética "sin maquillaje".

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Un nuevo color de pelo que completa el look.

Fue precisamente en el ámbito de la belleza donde Bella Hadid reservó su mayor sorpresa. En las fotos, luce un nuevo color de cabello: un tono que se aleja de su color habitual y que complementa a la perfección su esbelta figura. Bella Hadid, quien ya ha experimentado numerosas transformaciones capilares en los últimos meses (de castaño chocolate a rubio miel, luego platino y finalmente caramelo natural), confirma así su reputación como la camaleona del cabello en la industria.

Con este minivestido lencero en un nuevo tono, Bella Hadid luce un estilo llamativo pero discreto. Y confirma que es una de las figuras más seguidas —y más imitadas— del mundo de la moda.