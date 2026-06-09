Nicole Kidman sorprende a sus fans con rizos naturales.

La actriz, productora, cantante y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman parece haberse embarcado, con pasos mesurados pero decididos, en un importante cambio de look capilar. Compartió una nueva foto en Instagram donde luce su cabello al natural, es decir, rizado. Una simple instantánea que ya se ha vuelto viral entre sus seguidores.

Una aparición rural cortesía de "Weekend Vibes".

En la foto en cuestión, publicada en su cuenta de Instagram, Nicole Kidman posa con serenidad, apoyada en la valla de madera de un campo donde pastan caballos. El entorno es rural, apacible, con un aire veraniego perfecto. Y su atuendo complementa el paisaje: vaqueros rectos de color oscuro, una camisa ligera de algodón azul claro sobre una sencilla camiseta blanca y zapatillas blancas.

Fue, sobre todo, su cabello lo que captó la atención de los internautas. Con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, Nicole Kidman mostró con orgullo una melena de rizos rubios apretados y sin alisar. "Ambiente de fin de semana 💛", escribió simplemente en la foto. En otras palabras, una verdadera declaración de intenciones sobre su cabello.

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Rizos naturales, redescubiertos en los últimos meses.

Esta aparición, de hecho, no es una excepción. Desde principios de año, Nicole Kidman ha aparecido en numerosas ocasiones en su tiempo libre luciendo su cabello al natural. En enero, celebró el Año Nuevo con sus rizos sueltos. Luego, posó en un porche junto a su hermana con un vestido de encaje verde. Y de nuevo, en el aeropuerto, durante un viaje a Chile, en Sídney, e incluso en un reciente día de playa en el sur de Francia, donde llevaba sus rizos recogidos en un moño alto. Esta constancia, mes tras mes, revela una auténtica transformación capilar.

En sus inicios, Nicole Kidman se caracterizaba por su cabello rizado y pelirrojo, el mismo que lucía en sus primeros papeles en Hollywood. Antes de que las tendencias de la alfombra roja de los años 90 y 2000 la llevaran a alisarse el cabello sistemáticamente, convirtiéndolo en uno de los rasgos visuales más reconocibles de la industria. Más que un simple peinado, estos rizos se convirtieron en el sello distintivo de una actriz que, en su tiempo libre, parece querer afrontar sus cincuenta años cada vez más a su manera: sin pretensiones ni excesos estilísticos.

Nicole Kidman no se limita a posar para una escapada de fin de semana en el campo. Imagen tras imagen, transmite un mensaje profundamente relevante: el de una mujer que elige su cabello como elige sus papeles, de una manera fiel a sí misma. Y quizás ese, en definitiva, sea el verdadero triunfo de un rizo largamente olvidado.