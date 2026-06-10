El truco de Anne Hathaway para conseguir un "rostro más terso": una técnica que hay que tomar con pinzas.

La actriz que interpreta a Andrea en "El diablo viste de Prada" negó recientemente los rumores de cirugía plástica. Sin embargo, veinte años después del estreno de la primera película, apenas ha cambiado y parece tener una ventaja genética con el paso del tiempo. Mientras la industria cinematográfica ensalza la eterna juventud, Anne Hathaway responde a esta demanda de rejuvenecimiento con un peinado que da la ilusión de tener diez años menos. Rápidamente se convirtió en la última tendencia capilar entre los internautas.

Un peinado para alargar el rostro sin recurrir a la cirugía.

Anne Hathaway, quien debutó en "El diario de la princesa" e interpretó a Andrea, la modelo empleada en "El diablo viste de Prada", ha sido blanco de numerosos rumores. Poco después de la promoción de la segunda entrega de esta exitosa película, que revela el funcionamiento interno de la despiadada industria de la moda, los internautas creyeron tener una primicia: que se había sometido a una cirugía estética . Acusaron a Anne Hathaway de alterar su rostro y usar esta magia moderna para estar a la moda. La actriz, que intentó mantenerse al margen, decidió poner fin a las especulaciones y otras suposiciones dudosas sobre su apariencia, que aparentemente era "demasiado perfecta" para ser solo el resultado de buenos genes o maquillaje cuidadosamente aplicado.

Si la actriz ganadora del Oscar luce "tan bien conservada", como suelen decir los internautas, no es resultado de mucho maquillaje ni de un sérum "antiedad". Es simplemente el efecto de un peinado que crea una brillante ilusión óptica. "Además, por cierto, la gente da por sentado que se trata de decisiones médicas trascendentales. (...) Quería demostrar que no, que no he tomado ninguna decisión médica importante. Son solo dos trenzas", aclara, irritada, en una entrevista con la revista ELLE.

Y no necesitas un equipo de peluqueros expertos para recrear esta técnica de escenografía en casa. El método es sencillo. Simplemente haz dos pequeñas trenzas a la altura de las sienes con esos mechones rebeldes y átalas en la nuca, debajo de otros mechones, para un efecto lifting instantáneo. Una forma de estilizar tu rostro sin cortarte el pelo.

Esta técnica capilar está demostrando ser muy popular en las redes sociales.

Este peinado, que crea la impresión de un rostro más firme, pómulos realzados y ojos almendrados, se ha convertido en un verdadero fenómeno de la moda en las redes sociales. Lejos de ser dominio exclusivo de la talentosa Anne Hathaway, se ha transformado en un movimiento capilar colectivo. Es una variación exitosa del elegante moño de la modelo estadounidense Bella Hadid y la coleta tirante de la cantante y compositora estadounidense Ariana Grande , peinados también conocidos por su efecto voluminizador.

Las aficionadas a la belleza, siempre dispuestas a experimentar en línea, graban los resultados. A juzgar por sus expresiones de asombro, este cambio de look supera todas sus expectativas. Estas trenzas, utilizadas como tensores, imitan la precisión de las jeringas, prácticamente sin efectos secundarios. Si bien esta técnica capilar puede parecer inofensiva en comparación con los procedimientos cosméticos que requieren anestesia local y un breve período de recuperación, también puede resultar desastrosa para la salud del cuero cabelludo.

Esto es especialmente cierto cuando este "peinado refrescante" se convierte en un hábito. "Cuando se usan los mismos mechones repetidamente para crear volumen, sobre todo en las sienes o alrededor del rostro, se ejerce mucha presión sobre zonas muy frágiles", advierte Tina Mui, tricóloga y fundadora de AWARE Hair, en declaraciones a Bustle .

Sin embargo, un peinado que también plantea un problema

Este peinado, aclamado como el "descubrimiento del año", elimina los signos de fatiga, incluso después de una noche de maratón de series, realza los rasgos como un tratamiento de lujo de tres cifras y proporciona un notable aumento de energía. Al instante, te ves "más joven" y con ese "efecto lifting" digno de las páginas de las revistas. Sin embargo, aunque esta técnica capilar es prometedora, daña el cabello silenciosamente.

La especialista en cuero cabelludo recomienda escuchar al cuerpo y prestar atención a cómo se siente el cabello después de pasar horas con el rostro sometido a presión, sujeto por trenzas muy apretadas. «Si al soltar una coleta, un moño, una trenza o una extensión de clip sientes una ligera sensación de alivio, es una clara señal de tensión», explica. Esto ejerce presión sobre el cabello, que no es indestructible. ¿El riesgo? Quebradura, picazón o incluso una caída significativa del cabello.

Más allá de estos daños colaterales, este peinado también perpetúa un ideal de belleza anticuado y excesivamente pulido (o mejor dicho, de dos trenzas). Dada la forma en que Hollywood trata a las mujeres mayores de 40, este peinado parece más una imposición que una auténtica revolución de la belleza.