La cantante Beyoncé hace una declaración de moda "atrevida" con este vestido morado "poco convencional".

La cantante estadounidense Beyoncé nunca deja nada al azar en sus apariciones públicas. Cuando apareció luciendo un deslumbrante vestido morado de Saint Laurent, el mundo de la moda se quedó paralizado, mientras que sus fans, conocidos como "Beyhive", inmediatamente comenzaron a analizar minuciosamente cada detalle.

Un vestido de tafetán color ciruela recién salido de la pasarela.

El vestido que lució Beyoncé es un largo diseño de tafetán color ciruela de la colección Primavera 2026 de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello. Se distingue por sus mangas voluminosas, sus volantes en cascada y una cola espectacular. El escote, enmarcado por generosos frunces, completa el aire majestuoso y teatral del vestido, en consonancia con los voluminosos vestidos de princesa presentados al cierre del desfile Primavera/Verano 2026.

Beyoncé con un diseño de Saint Laurent ✨ pic.twitter.com/Ekkkp6Jcia – Kea (@jacquemusx) 27 de abril de 2026

Accesorios específicos

Beyoncé completó el atuendo con unos zapatos de tacón destalonados de tafetán color ciruela de Saint Laurent, valorados en 1950 dólares y adornados con flecos a juego con el vestido, y un bolso Cult Gaia de perlas de 498 dólares. Un collar de perlas plateadas y unas gafas de sol oscuras remataron el conjunto. Su peinado evocaba los rizos característicos de la época de Lemonade, añadiendo un toque nostálgico al look.

Su primer conjunto completo de Saint Laurent en años

Estas fotos marcan el regreso de Beyoncé con un atuendo completo de Saint Laurent después de al menos cuatro años; hasta ahora, la cantante solo había usado accesorios de la marca, como zapatos de tacón o gafas de sol. Se trata de un regreso notable a una casa de moda cuyo ADN —poder, romanticismo y dramatismo— parece conectar especialmente bien con la estética actual de la cantante.

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El color ciruela, una tendencia clave para la primavera de 2026.

Al elegir este morado intenso, Beyoncé ha adoptado uno de los tonos más representativos de la primavera de 2026, directamente de las pasarelas. El color "uva" se ha consolidado como uno de los colores emblemáticos de la temporada, y el hecho de que Beyoncé lo luzca en un volumen tan llamativo sin duda contribuirá a que se popularice entre el público en general en las próximas semanas.

El "Beyhive" descifrado

Esta "Serie Púrpura", como la han bautizado algunos fans, también ha reavivado las especulaciones sobre un posible tercer proyecto musical, a pocos días del décimo aniversario de "Lemonade". Beyoncé no ha confirmado nada, y precisamente eso es lo que hace que cada publicación sea tan impactante.

Un vestido, un color, el momento perfecto: Beyoncé no necesitó comunicado de prensa para acaparar titulares. Este look morado de Saint Laurent confirma una cosa: nadie domina la comunicación visual como ella.