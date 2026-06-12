Inés de Ramón luce encaje blanco, junto a su pareja Brad Pitt.

Léa Michel
@inesdrmn / Instagram

Inés de Ramón, directora de Anita Ko Jewelry, una marca de joyería de alta gama, vuelve a demostrar su exquisito gusto por la moda. Recientemente, se la vio en las gradas de Roland-Garros junto a su pareja, Brad Pitt, luciendo un top de encaje que reflejaba a la perfección el espíritu desenfadado del final del torneo parisino.

Un top blanco de encaje con un aire veraniego.

En las fotos que han circulado desde entonces, Ines de Ramon aparece con una blusa blanca y etérea confeccionada con un delicado encaje floral. La prenda sin mangas combina paneles de encaje floral con secciones de tela más fluida, creando un efecto de movimiento elegante y romántico.

En el centro, un pequeño detalle de ojo de cerradura añade un sutil toque editorial. Esta superposición de materiales y delicados acabados confieren a la prenda un aire casi de alta costura, aunque resulta perfecta para el ambiente relajado de un día de tenis bajo el sol parisino. Una muestra de lo que el encaje puede aportar a un look veraniego.

Una firma estilística discreta

En cuanto a los accesorios, Ines de Ramon optó por la coherencia y la sencillez. Un bolso color crema de líneas depuradas, unas gafas de sol extragrandes con cristales tintados que aportan un toque moderno y un peinado sencillo y natural completan sutilmente el look, reforzando una apariencia elegante y sofisticada.

Roland-Garros, un escenario para la moda y el tenis.

Como cada año, el Abierto de Francia de 2026 se ha convertido en un auténtico evento de moda paralelo. Alfombras rojas no oficiales en las gradas, un desfile de looks cuidadosamente seleccionados, romances entre celebridades: las dos semanas han trascendido en gran medida su contexto puramente deportivo. La presencia de Inés de Ramón y Brad Pitt forma parte, en este sentido, de una tradición ya consolidada. Una pareja perfectamente coordinada, fiel a la discreta imagen que han cultivado desde el principio.

Con su aparición en Roland-Garros 2026, Inés de Ramón reafirma su estatus como una de las figuras más elegantes del momento. Es una prueba más de que, en la moda, saber elegir una prenda delicada puede marcar la diferencia.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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