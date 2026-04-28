La actriz Charlize Theron se enfrenta a su fobia; su reacción provoca risas entre los internautas.

En la pantalla, Charlize Theron se enfrenta sin miedo a los peores peligros, pero al encontrarse con una serpiente en una caja, su reacción fue... en última instancia, muy humana. Porque ningún miedo debe minimizarse, sea cual sea. Si bien la escena divirtió a muchos en internet, otros también señalaron que no se debe usar a un animal como accesorio para el entretenimiento o para generar revuelo, lo que plantea interrogantes sobre el bienestar animal.

Un reto promocional que "sale mal".

Para promocionar su nueva película "Apex", disponible en Netflix desde el 24 de abril de 2026, la actriz, productora y modelo sudafricana-estadounidense Charlize Theron y su coprotagonista, el actor británico Taron Egerton, participaron en el reto de Netflix "What's in the Box Challenge". Los dos actores debían identificar, con los ojos vendados y solo mediante el tacto, un objeto escondido dentro de una caja. Taron Egerton fue el primero, palpó la caja con calma y concluyó con seguridad que se trataba de carne seca. Charlize Theron, sin embargo, estaba a punto de vivir una experiencia muy diferente.

En cuanto metió las manos en la caja, Charlize Theron sintió que algo se movía. Retrocedió bruscamente, repitiendo que "estaba vivo", y luego se acercó para mirar, descubriendo una pitón arborícola verde. Su reacción fue inmediata y espontánea: "¡Mierda, qué susto!", exclamó, antes de preguntar con suma seriedad si apretar ligeramente al reptil podría haberlo provocado y si era probable que la mordiera.

Un vídeo publicado por Netflix que es todo un éxito.

Este detalle divirtió mucho a los internautas: Charlize Theron parecía haberse topado ya con una serpiente durante el mismo reto y no dudó en comparar ambas experiencias. Cuando Taron Egerton le preguntó si estaría dispuesta a sostener la serpiente, la respuesta fue un rotundo no.

El clip fue rápidamente compartido en X (antes Twitter) por la cuenta oficial de Netflix con el siguiente mensaje: "Charlize Theron pierde completamente la cabeza por esta serpiente". El video se viralizó en cuestión de horas, generando numerosas reacciones: mientras que algunos internautas encontraron la escena divertida, otros también se pronunciaron sobre el bienestar animal, recordando a todos que un animal no debe ser utilizado para el entretenimiento ni para generar revuelo.

Charlize Theron (con toda la razón) está perdiendo la cabeza por esta serpiente 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27 de abril de 2026

"Apex", la película que "justifica" toda la expectación.

En "Apex", Charlize Theron interpreta a Sasha, una alpinista afligida que se encuentra sola en el interior de Australia, perseguida por un asesino en serie psicópata interpretado por Taron Egerton. La película, dirigida por Baltasar Kormákur ("Everest", "A la deriva"), dura 95 minutos sin un solo momento aburrido. Charlize Theron también produjo el proyecto junto con Chernin Entertainment. En la pantalla, como en la vida, la fuerza y el coraje no excluyen los miedos muy reales, sean cuales sean.

Más allá de la publicidad, esta secuencia nos recuerda que ninguna celebridad es inmune a las reacciones más instintivas. Incluso las figuras más fuertes en pantalla siguen siendo profundamente humanas ante sus miedos. Entre la exitosa promoción de "Apex" y el debate en torno al uso de animales en este tipo de contenido, el vídeo de Charlize Theron demuestra que, en tan solo unos segundos, un simple reto puede ser a la vez entretenido y estimulante.