El cambio "inesperado" de la actriz Sofía Vergara: su nuevo look desconcierta a sus fans.

La actriz y modelo colombo-estadounidense Sofía Vergara compartió recientemente un carrusel de fotos en Instagram con motivo del domingo, que sorprendió gratamente a muchos de sus seguidores. En él demuestra que un ícono de estilo puede combinar a la perfección elegancia y comodidad.

Un look totalmente opuesto a su estilo característico.

El 26 de abril de 2026, Sofía Vergara compartió un carrusel de fotos en Instagram con la simple leyenda "Diversión dominical 🍣🍱". La imagen muestra a la actriz junto a un estanque de carpas koi al aire libre, vestida con jeans azules y zapatillas blancas con cordones, un look muy diferente a su estilo habitual. La publicación también incluía una selfie, una foto con su amigo de toda la vida, Alejandro Asen, y un primer plano de su cena de sushi.

Para entender por qué esta publicación fue tan sorprendente, basta con echar un vistazo al resto de su perfil. Sofía Vergara es conocida por sus vestidos, sus corsés de diseño intrincado y sus tacones en cualquier ocasión, ya sea en el plató de America's Got Talent, en la alfombra roja o en una simple salida con amigas. Incluso le dijo a Vogue: "Mis vestidos son como obras de arte de adentro hacia afuera. La clave de mi silueta es la sastrería. Gasto más dinero en arreglar la ropa que en comprarla". Por lo tanto, las zapatillas blancas y los vaqueros representan un cambio de estilo significativo.

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Los aficionados reaccionaron con una mezcla de sorpresa y entusiasmo.

La publicación generó reacciones rápidamente. Si bien algunos fans se sorprendieron por este cambio de estilo, muchos elogiaron este momento de espontaneidad. Ver a una actriz tan asociada con la elegancia disfrutar de un domingo con zapatillas y sushi es refrescante y, fundamentalmente, humano.

Vaqueros, zapatillas blancas y un estanque de carpas koi: a veces, las publicaciones más sencillas son las que mejor revelan la personalidad. Sofía Vergara no ha renunciado a los tacones, pero demuestra que también sabe relajarse cuando la ocasión lo requiere.