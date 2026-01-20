Categorizada como "una mujer mayor de 50", la actriz filipina Leroy-Beaulieu desmonta los estereotipos sobre la edad.

Recientemente, como invitada del programa En Aparté , la actriz que interpreta a Sylvie Grateau en la serie de Netflix "Emily en París" explicó que toda la campaña promocional de su papel giró en torno a su edad: "Mi promoción se centró principalmente en el hecho de que soy una mujer mayor de 50 años y, honestamente, creo que no es un problema". Philippine Leroy-Beaulieu enfatizó que este enfoque refuerza los estereotipos en lugar de trascenderlos.

Sylvie, un poderoso contraejemplo

Desde la primera temporada de la serie "Emily en París", su personaje, una jefa parisina inflexible, elegante y dinámica, ha estado revolucionando el panorama. Vestida por diseñadores, compaginando una carrera ambiciosa con una vida amorosa plena, Sylvie Grateau ofrece una imagen inusual y refrescante de las llamadas mujeres maduras en la pantalla. Philippine Leroy-Beaulieu encarna así una fuerte feminidad, alejada de los roles habituales de viudas discretas o personajes secundarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

La belleza “verdadera” es energía y libertad.

La actriz Philippine Leroy-Beaulieu rechaza las nuevas limitaciones que impone la edad: «La belleza de la vida reside en la energía que tenemos, nuestra curiosidad, el derecho a cambiar de opinión, a trascender los límites que nos hemos impuesto». Defiende una visión liberadora donde la edad no impone ni decadencia ni conformidad, criticando las expectativas sociales que encierran a las mujeres en categorías estrechas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu)

El mensaje de Philippine Leroy-Beaulieu resuena con especial fuerza en una época en la que la representación de las mujeres en los medios evoluciona lentamente. Su postura se alinea con un movimiento más amplio que aboga por la visibilidad de las mujeres de todas las edades, sin caricaturas ni condescendencia. A través de su papel en la serie de Netflix "Emily en París", así como en la vida real, Philippine Leroy-Beaulieu crea un espacio donde la experiencia se convierte en una ventaja, no en una desventaja.