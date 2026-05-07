Billie Eilish, que padece el síndrome de Tourette, denuncia las ideas erróneas sobre este trastorno.

Léa Michel
@billieeilish / Instagram

Es raro ver a un artista hablar con tanta sinceridad sobre su vida cotidiana. Billie Eilish lo hizo, sin filtros ni pretensiones. Como invitada al podcast "Good Hang with Amy Poehler" , emitido el 5 de mayo de 2026, la cantautora y actriz estadounidense habló extensamente sobre vivir con el síndrome de Tourette (ST), un trastorno neurológico con el que lidia desde los 11 años. Sus reflexiones son invaluables, ya que arrojan luz sobre un tema que aún se malinterpreta en gran medida.

Una batalla invisible, librada cada día.

En una conversación con la actriz, comediante, guionista, directora y productora estadounidense Amy Poehler, Billie Eilish explicó algo que, para ella, forma parte de su vida cotidiana: la "supresión". Esta técnica consiste en controlar los tics nerviosos lo máximo posible, sobre todo en público. Y eso es precisamente lo que está haciendo durante la entrevista, según revela.

Debajo de la mesa, mueve las rodillas constantemente, sus codos se contraen, todo su cuerpo trabaja en silencio para ocultarlo todo de la cámara. «Cuando me entrevistan, hago todo lo posible por reprimir mis tics, constantemente. Y en cuanto salgo de la habitación, tengo que dejarlos salir», confesó. Una imagen impactante que dice mucho sobre el esfuerzo que realiza tras bambalinas.

Desmontando ideas preconcebidas

Lo que molesta a Billie Eilish es la falta de comprensión. Cuando sufre un ataque de tics, es decir, una serie de tics rápidos y repentinos, la gente a su alrededor se preocupa o reacciona con incomodidad. «Es perfectamente normal», señala. Para explicar lo que le sucede, ofrece una comparación impactante: imaginen esos pensamientos intrusivos que todos tenemos, pero que la boca se ve obligada a expresar en voz alta. Eso es el síndrome de Tourette.

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), este trastorno neurológico provoca sonidos o movimientos involuntarios repentinos, llamados tics, que pueden desencadenarse por estrés, excitación o fatiga. Y no todo el mundo tiene la capacidad de controlarlos, como bien señala Billie Eilish.

Una palabra valiosa para cambiar perspectivas

Otros artistas, como el cantante, músico y compositor escocés Lewis Capaldi, también han alzado la voz para compartir sus diagnósticos y cambiar las percepciones. Estas voces importan. Ayudan a desmantelar los estereotipos que rodean al síndrome de Tourette (ST) y a crear conciencia sobre un trastorno que afecta a casi el 1 % de los niños en edad escolar, según datos de la Clínica Cleveland .

Con su testimonio, Billie Eilish no busca compasión ni sensacionalismo. Simplemente quiere que la gente entienda. Que sepan cuánto esfuerzo requiere cada entrevista, cada aparición pública, sin que nadie lo sospeche. Y que detrás de las voces más poderosas, a veces hay luchas silenciosas. Sus palabras son una mano tendida a todas las personas que viven con el síndrome de Tourette: sí, lo que viven existe, es real y merece ser escuchado.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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