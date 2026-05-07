"Un look andrógino": el estilo de esta modelo francesa genera opiniones encontradas.

Léa Michel
@lolibahiaa / Instagram

La modelo y actriz francesa Loli Bahia deslumbró en la Gala del Met 2026 con un conjunto completamente negro. Llevaba pantalones rectos plisados y una chaqueta de hombros anchos diseñada por Anthony Vaccarello. Una elección sencilla pero audaz que encajaba a la perfección con el tema de la noche: "La moda es arte".

Un estilo masculino-femenino marcado

Con esta silueta inspirada en la moda masculina, Loli Bahia volvió a apostar por un estilo minimalista y muy estructurado. El blazer, que llevaba casi pegado a la piel, reforzaba el efecto gráfico general. Desde hace varios años, algunos internautas comentan que tiene un aire andrógino, una alusión a menudo asociada a sus rasgos, su peinado y sus elecciones de moda.

Una mirada que genera opiniones encontradas

En las redes sociales, las opiniones estaban divididas. Algunos elogiaron la silueta, que consideraban "fuerte, moderna y muy elegante", y afirmaron que Loli Bahia "encarna a la perfección el espíritu de Saint Laurent". Otros, sin embargo, se mostraron menos entusiasmados con el look, considerándolo "demasiado estricto" o "demasiado discreto" para un evento como la Gala del Met. Este contraste de opiniones rápidamente avivó el debate.

En definitiva, el cuerpo y la apariencia de las mujeres nunca deberían ser tema de debate público. Loli Bahia simplemente quiso vestirse así para la Gala del Met, y está en todo su derecho. No busca la aprobación ni la validación de desconocidos en internet. Al compartir su look en su cuenta de Instagram, simplemente inmortaliza el recuerdo de una noche memorable, fiel a su estilo y personalidad.

En definitiva, con su traje negro, la modelo francesa Loli Bahia demostró que un look puede causar impresión sin necesidad de recurrir a lo "espectacular".

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Al aceptar su discapacidad, esta invitada a la Met Gala está sorprendiendo a los usuarios de internet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Al aceptar su discapacidad, esta invitada a la Met Gala está sorprendiendo a los usuarios de internet.

La modelo estadounidense Lauren Wasser, doble amputada, causó sensación en la Gala del Met de 2026. Eligió un...

Vestidas con elegancia, Nicole Kidman y su hija hicieron una aparición impactante.

La actriz, productora y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman deslumbró en la Gala del Met 2026, pero esta vez...

"Una mujer magnífica": a sus 76 años, luce su figura en la alfombra roja.

La diseñadora chino-estadounidense Vera Wang volvió a acaparar todas las miradas en la Gala del Met de 2026....

Ante las críticas sobre su apariencia, la respuesta de esta actriz resulta sorprendente.

Apenas unos días después de ser blanco de críticas en las redes sociales, Olivia Wilde hizo una aparición...

A sus 35 años, Margot Robbie cautiva con un deslumbrante vestido dorado.

En la Gala del Met de 2026 en Nueva York, Margot Robbie volvió a acaparar todas las miradas....

Con un atuendo "poco convencional", esta atleta acapara todas las miradas.

La Gala del Met de 2026 volvió a deslumbrar con looks espectaculares, pero una invitada en particular acaparó...