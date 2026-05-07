"Un look andrógino": el estilo de esta modelo francesa genera opiniones encontradas.

La modelo y actriz francesa Loli Bahia deslumbró en la Gala del Met 2026 con un conjunto completamente negro. Llevaba pantalones rectos plisados y una chaqueta de hombros anchos diseñada por Anthony Vaccarello. Una elección sencilla pero audaz que encajaba a la perfección con el tema de la noche: "La moda es arte".

Un estilo masculino-femenino marcado

Con esta silueta inspirada en la moda masculina, Loli Bahia volvió a apostar por un estilo minimalista y muy estructurado. El blazer, que llevaba casi pegado a la piel, reforzaba el efecto gráfico general. Desde hace varios años, algunos internautas comentan que tiene un aire andrógino, una alusión a menudo asociada a sus rasgos, su peinado y sus elecciones de moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Loli bahia (@lolibahiaa)

Una mirada que genera opiniones encontradas

En las redes sociales, las opiniones estaban divididas. Algunos elogiaron la silueta, que consideraban "fuerte, moderna y muy elegante", y afirmaron que Loli Bahia "encarna a la perfección el espíritu de Saint Laurent". Otros, sin embargo, se mostraron menos entusiasmados con el look, considerándolo "demasiado estricto" o "demasiado discreto" para un evento como la Gala del Met. Este contraste de opiniones rápidamente avivó el debate.

En definitiva, el cuerpo y la apariencia de las mujeres nunca deberían ser tema de debate público. Loli Bahia simplemente quiso vestirse así para la Gala del Met, y está en todo su derecho. No busca la aprobación ni la validación de desconocidos en internet. Al compartir su look en su cuenta de Instagram, simplemente inmortaliza el recuerdo de una noche memorable, fiel a su estilo y personalidad.

En definitiva, con su traje negro, la modelo francesa Loli Bahia demostró que un look puede causar impresión sin necesidad de recurrir a lo "espectacular".