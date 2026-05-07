Al aceptar su discapacidad, esta invitada a la Met Gala está sorprendiendo a los usuarios de internet.

La modelo estadounidense Lauren Wasser, doble amputada, causó sensación en la Gala del Met de 2026. Eligió un conjunto dorado de Prabal Gurung, que encajaba a la perfección con el tema de la noche: "La moda es arte". En la alfombra roja, lució un conjunto corto de dos piezas en color dorado. Un look luminoso y muy personal que rápidamente captó la atención de fotógrafos y usuarios de internet por igual.

Un look que celebra su historia.

Lauren Wasser es conocida por su activismo en torno al síndrome de shock tóxico, tras haber perdido la pierna derecha en 2012 y la izquierda en 2018 debido a complicaciones. En la Gala del Met de 2026, no intentó ocultar su discapacidad. Al contrario, la integró en su estilo con fuerza y confianza, transformando su apariencia en un poderoso mensaje de autoestima. Sus prótesis doradas se fundieron a la perfección con su conjunto completamente dorado, desde el blazer estructurado hasta los pantalones cortos a juego, creando un efecto casi de estatua: poderosa y segura de sí misma de pies a cabeza.

Una silueta dorada muy comentada

Para completar su atuendo, Lauren Wasser eligió varias joyas: cadenas de diamantes superpuestas, anillos llamativos y un reloj espectacular. También lució una boina dorada sobre su larga melena rubia platino. El resultado final fue impactante.

En las redes sociales, muchos usuarios elogiaron su presencia, creyendo que encarnaba a la perfección la idea de que la moda también puede ser un medio de expresión y protesta. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas tras la aparición de Lauren Wasser en la Gala del Met de 2026. Muchos usuarios calificaron su atuendo de "poderoso", "inspirador" y "espectacular", mientras que otros felicitaron a la modelo por su seguridad en sí misma.

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Al aceptar su discapacidad en lugar de negarla, Lauren Wasser causó un gran impacto. Su aparición sirvió como recordatorio de que la alfombra roja no es solo un escenario, sino también un espacio donde ciertas personas pueden transmitir un mensaje importante. Con su atuendo dorado, demostró que la belleza y el estilo no se rigen por ningún estándar único. Una aparición poderosa, inspiradora y ampliamente aclamada.