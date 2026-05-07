"Ella no ha cambiado": A sus 45 años, Jessica Alba causa revuelo con una nueva selfie.

Algunas fotos hablan por sí solas. Tal es el caso de la que publicó Jessica Alba, que sin duda dio mucho de qué hablar entre sus seguidores. En una sencilla selfie compartida en la parte superior de un carrusel de Instagram, la actriz y empresaria estadounidense luce especialmente radiante, lo que rápidamente generó numerosas reacciones.

Una selfie que está derritiendo corazones en internet.

En la foto, no hay efectos ni puesta en escena. Jessica Alba simplemente aparece frente a su teléfono, con su larga melena ondulada cayendo sobre sus hombros, luciendo un sencillo suéter negro y una sonrisa natural. Su maquillaje es discreto, sus ojos brillantes y sin artificios. Es precisamente esta sencillez la que ha cautivado a muchos internautas. En los comentarios, son comunes mensajes como "No ha cambiado" y "Preciosa" , elogiando su aspecto natural y la sencillez de esta selfie compartida en Instagram.

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Un mes marcado por la dulzura

En el pie de foto de su carrusel, Jessica Alba escribió: «Un mes lleno de amor, autocuidado y buena compañía». Este estado de ánimo refleja a la perfección el ambiente de sus publicaciones recientes, que han sido más íntimas, reflexivas y personales. Cabe mencionar que abril de 2026 fue un mes especial para ella. El 28 de abril celebró su 45 cumpleaños rodeada de sus seres queridos.

Una nueva era más pacífica

En los últimos meses, Jessica Alba parece haber encontrado un equilibrio que le sienta bien. Madre de tres hijos —Honor, Haven y Hayes—, ahora comparte su vida con el actor Danny Ramirez. Además de su carrera cinematográfica, que continúa desarrollando con diversos proyectos, sigue dirigiendo "The Honest Company", la empresa de productos naturales que cofundó en 2011. Y, sin duda, esta nueva etapa le sienta de maravilla. En sus fotos recientes, Jessica Alba luce serena.

Con esta selfie, Jessica Alba nos recuerda una vez más por qué ha inspirado admiración durante más de 20 años. Sin retoques ni filtros, se muestra simplemente auténtica, radiante y natural. Las numerosas reacciones a su publicación demuestran, además, que esta autenticidad sigue siendo uno de los aspectos más apreciados de su imagen pública.