Junto a la piscina, esta estrella de la lucha libre celebra su nuevo estatus como bicampeona.

Julia P.
@lolavicewwe / Instagram

La luchadora de la WWE, Lola Vice, recién llegada de su doble victoria en el campeonato, disfrutó de un soleado descanso junto a una piscina en Miami, con sus dos cinturones de campeona a su lado. Un momento de pura felicidad, compartido con sus seguidores, que dice mucho de su trayectoria.

Una noche que lo cambió todo en Saint-Louis.

La fecha es 4 de abril de 2026, en San Luis, Misuri. Esa noche, Lola Vice no estaba allí para completar el grupo. En el ring de Stand & Deliver, se enfrentó a Jacy Jayne, la campeona reinante, y a Kendal Grey en una explosiva lucha a tres bandas. Y salió victoriosa, gracias a su característico puñetazo giratorio, una técnica que perfeccionó durante sus años en las artes marciales mixtas.

A los 27 años, Lola Vice conquistó su primer Campeonato Femenino de NXT, poniendo fin a un reinado de 137 días. Pero la historia no termina ahí. Con esta victoria, Lola Vice se convirtió en la primera luchadora cubanoamericana en ostentar el título. Un motivo de inmenso orgullo para ella y un poderoso símbolo para toda una comunidad que se identifica con su trayectoria.

Dos cinturones, una misma mentalidad

Este título se suma a otro que consiguió hace poco más de un año. En febrero de 2025, Lola Vice ganó el Campeonato de Parejas Mixtas de la AAA junto a su compañero Mr. Iguana, derrotando a Ethan Page y La Hiedra. Hoy, ostenta dos títulos simultáneamente: una hazaña excepcional que dice mucho de su posición en el panorama actual de la WWE.

Un momento de alegría compartido con sus fans.

Para celebrar, nada mejor que un poco de sol. La campeona posó junto a la piscina, luciendo sus dos cinturones, y compartió estas fotos en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de un millón de seguidores. La reacción fue inmediata: los comentarios no se hicieron esperar, desde felicitaciones y emojis de admiración hasta mensajes más personales. Muchos elogiaron no solo a la campeona, sino también a la radiante mujer que aparecía en las imágenes.

Entre un logro histórico y un momento de pura alegría, Lola Vice está viviendo un año extraordinario. La primera cubanoamericana en ganar el Campeonato Femenino de NXT, bicampeona activa, el rostro de una nueva generación… y todo esto con tan solo 27 años. Una cosa es segura: su ascenso no ha hecho más que empezar, y aún no hemos oído lo último de ella.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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