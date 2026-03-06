"Los gatos no son animales amigables": las declaraciones de esta cantante generan polémica

El rapero estadounidense Doechii desató recientemente una polémica en Threads al afirmar sin rodeos que los gatos "no son animales realmente amigables". Sus contundentes palabras provocaron una polémica entre los amantes de los gatos y reavivaron el eterno debate entre los "equipos gato" y los "equipos perro".

Los usuarios de Internet están maullando de rabia

“La gente actúa como si odiar a los gatos fuera un crimen cuando en realidad no son amigables”, exclamó Doechii. Añadió: “No quieren ser domesticados, ¡déjenlos en paz! Sus propias mascotas los arañan y los golpean, ¡no puedo creerlo, jajaja!”.

Las reacciones no se hicieron esperar: un usuario defendió a su gato "que se comporta como un perro", a lo que Doechii replicó: "Fíjate que te gustaba porque se comportaba como un perro... QED". Ante las acusaciones de estereotipos, insistió: "Si le pido a un dueño de gato que se arremangue, se romperá".

Doechii se mantiene firme: "Es mutuo".

A pesar de las muestras de cariño felino, la rapera permanece imperturbable: "Es mutuo", responde a quienes insinúan que no les gusta a los gatos. Sin embargo, admite admirar los "hermosos ojos" de un gato publicado en los comentarios, prueba de que no es del todo "antigatos".

Respetar a todos los animales

Recordemos que los animales, en general, simplemente desean vivir en paz. Algunos buscan la cercanía y el afecto de los humanos, otros simplemente prefieren su tranquilidad, pero ninguno merece ser odiado por su naturaleza. Los gatos, los perros y otras especies tienen su propia personalidad y forma de interactuar con nosotros. En lugar de confrontar nuestras sensibilidades, lo esencial es mostrar bondad hacia todos los seres vivos con quienes compartimos el planeta. Después de todo, una Tierra donde humanos y animales coexistan respetuosamente solo puede ser un lugar mejor.

Finalmente, Doechii tocó una fibra sensible: su amor incondicional por los gatos. Su franqueza es tan divertida como divisiva, recordándonos que ni siquiera las estrellas del Grammy logran convencer a todos cuando se enfrentan a un gato recalcitrante.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
"Magnífica": Nicole Kidman se atreve a lucir una falda espectacular en la alfombra roja
Con "rizos disco", Jessica Alba sorprende con un vestido inspirado en los años 70.

