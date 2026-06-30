Hannah Waddingham, de 51 años, causó sensación con un vestido de terciopelo durante una rara aparición pública.

La actriz y cantante británica Hannah Waddingham causó sensación recientemente en Londres al lucir un vestido de terciopelo, acompañada de su nueva pareja, en una de sus escasas apariciones públicas como pareja.

Un estreno mundial muy esperado en Londres.

Hannah Waddingham asistió al estreno mundial de su nueva serie, "Ride or Die", en Londres. La actriz, que alcanzó la fama internacional con la serie "Ted Lasso" —por la que ganó un premio Emmy— presentó su último proyecto televisivo rodeada de todo su equipo. Este importante hito en su carrera fue aún más especial gracias a la presencia de su pareja.

Un vestido de terciopelo con escote halter

Para su aparición en Londres, Hannah Waddingham optó por un vestido particularmente elegante. El elegante vestido de terciopelo presenta un escote halter con fruncido, un escote en V y una abertura lateral alta que se extiende hasta el muslo. Esta elección de estilo refleja la predilección de Hannah Waddingham por las prendas elegantes que irradian sofisticación y modernidad a la vez.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Para completar este atuendo, Hannah Waddingham eligió accesorios que complementaban a la perfección su vestido. En los pies, lució sandalias de tiras en un cálido tono marrón, que añadieron un toque de delicadeza al conjunto. En sus orejas, unos pendientes colgantes de diamantes reflejaban la luz con cada movimiento de su cabeza, mostrando una sutil elegancia.

Su famosa melena rubia platino estaba recogida en un moño alto que enmarcaba su rostro y realzaba las líneas arquitectónicas del vestido. Un look que complementaba a la perfección su apariencia general.

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Una aparición junto a Nick Beresford-Cleary

La otra gran novedad de la velada fue la presencia de su nueva pareja, Nick Beresford-Cleary. La pareja hizo su primera aparición pública oficial a principios de junio de 2026, en el evento Power of Women de Variety en Londres. En aquella ocasión, Hannah Waddingham ya había optado por un vestido con escote halter de tela luminiscente que reflejaba la luz.

Una actriz con una carrera en rápido ascenso

Más allá de su nueva vida privada, Hannah Waddingham sigue brillando profesionalmente. Conocida por un amplio público por su papel de Rebecca Welton en "Ted Lasso", la exitosa serie que le valió un premio Emmy, la actriz ha diversificado constantemente su carrera en los últimos años. Desde apariciones en películas y participación en eventos benéficos hasta papeles en varias producciones muy esperadas, Hannah Waddingham se ha consolidado como una de las figuras más respetadas de su generación.

Con su vestido de terciopelo, pendientes de diamantes y recogido rubio platino, Hannah Waddingham protagonizó una de sus apariciones más memorables del año. Una demostración de que, tanto en el mundo de la moda como en la vida, algunos de los momentos más significativos son también los más fáciles de celebrar.