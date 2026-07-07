Con un body blanco, la modelo Irina Shayk luce un look "atrevido".

La modelo rusa Irina Shayk compartió en Instagram imágenes de su nueva campaña de moda, donde luce espectacular con un body blanco y un look veraniego. La serie de fotos, que combinan lujo y ambiente playero, captó de inmediato la atención de sus seguidores.

Un body blanco y una estética bronceada.

La pieza central de esta campaña es un body blanco de escote pronunciado que resalta la sencillez y el contraste. Irina Shayk lo combinó con unas grandes gafas de sol negras y un labial rojo escarlata, que aportaron un toque vibrante al conjunto. Posando al aire libre, Irina Shayk irradia una imagen a la vez sobria y segura, fiel a su estilo minimalista y gráfico. Una aparición que, como era de esperar, causó sensación.

Más allá de las prendas en sí, esta campaña evoca toda una atmósfera. Entre paisajes costeros y atuendos sofisticados, la sesión fotográfica cultiva una estética refinada, típica de las grandes campañas de moda. Esta dirección artística resalta a la perfección la naturalidad de Irina Shayk ante la cámara y confirma su estatus como modelo muy solicitada para este tipo de proyectos.

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Una campaña de verano

Estas imágenes forman parte de la campaña de verano de Revolve. A lo largo de la serie, Irina Shayk luce varios looks veraniegos de tendencia. En una de las fotos, posa al aire libre con un vestido metalizado con la espalda descubierta; en otra, se la ve relajándose en la playa. La colección fusiona la alta costura con un entorno costero, dando como resultado un estilo veraniego y con un marcado aire editorial.

Los aficionados ganaron

Como era de esperar, la publicación generó una avalancha de reacciones. En los comentarios, los internautas colmaron a Irina Shayk de halagos. "Increíble", "Magnífica supermodelo ", "Una verdadera reina" fueron solo algunos de los muchos mensajes de admiración. Todas estas reacciones demuestran la fascinación que perdura por Irina Shayk.

Con este body blanco y esta campaña de verano, Irina Shayk vuelve a lucir elegante y sofisticada. Demuestra una vez más su buen gusto y su soltura ante la cámara. Como era de esperar, esto sin duda encantará a sus fans, siempre deseosos de ver sus looks.