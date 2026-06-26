Una camiseta como atuendo: la elección de Zendaya para su visita a París rompe las reglas.

¿Y si la prenda imprescindible del verano ya estuviera en tu armario? Durante su visita a París en plena ola de calor, la actriz estadounidense Zendaya causó sensación en la alfombra roja: una camiseta usada como vestido. Una elección desenfadada que rompe con las normas de la alfombra roja y que resulta ser la silueta ideal para combatir el calor.

La camiseta pasó a tener la categoría de vestido.

Un básico imprescindible en cualquier armario, la camiseta adquiere un toque de moda al transformarse en vestido. Esa es la belleza de esta silueta: sencilla, práctica e increíblemente cómoda, perfecta para el verano. Al lucirla en la alfombra roja, Zendaya demuestra que una prenda básica puede ser suficiente para crear un look impactante. Una muestra de estilo que sin duda inspirará muchos armarios de verano, especialmente con la llegada del calor.

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Una pieza encontrada por menos de 35 dólares.

¿Lo más sorprendente? El precio de este atuendo. La camiseta gris, estampada con Spider-Man, es en realidad una prenda de los años 2000, encontrada en eBay por el estilista de confianza de la actriz, Law Roach, por tan solo 34,99 dólares. "El estilo no siempre tiene que costar una fortuna", resumió, según Variety . Para completar este look casual, Zendaya añadió unos zapatos de tacón blancos, aportando un toque de elegancia al conjunto. Prueba de que el estilo y un presupuesto ajustado pueden ir de la mano.

Un guiño a "Spider-Man".

Esta elección, obviamente, no fue casualidad. Zendaya está de gira mundial junto a Tom Holland como parte de la promoción de la última entrega de la saga, "Spider-Man: Un Nuevo Día". Tras lucir looks más sofisticados inspirados en la película, la actriz optó por la sencillez en París —sin perder la esencia del universo cinematográfico— gracias a esta camiseta con el famoso superhéroe. Un guiño divertido que encaja a la perfección con la temática.

Con esta camiseta usada como vestido, Zendaya luce un look ingenioso y a la moda. Al reinventar una prenda básica para combatir el calor, nos da una verdadera lección de estilo: accesible, cómodo y lleno de personalidad. Como era de esperar, seguramente inspirará a sus fans que buscan el atuendo perfecto para el verano.