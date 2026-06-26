Con un vestido color crema, Kylie Jenner adopta una silueta minimalista que está causando sensación.

La estrella de la telerrealidad y empresaria estadounidense Kylie Jenner presentó una nueva imagen para su marca, Kylie Cosmetics, con un vestido minimalista color crema. Posando sobre un fondo blanco impoluto, apostó por el minimalismo, una elección que generó de inmediato reacciones entre sus seguidores.

Un vestido color crema de tul ligero.

La pieza central de esta campaña fue un vestido corto en un delicado tono crema, confeccionado en tul ligero y vaporoso. El vestido se distinguía por sus finos tirantes, realzados con suaves frunces de tul que recordaban a volantes, añadiendo un toque romántico al conjunto. Una prenda etérea y femenina, perfectamente acorde con las tendencias actuales. Para que el vestido fuera el protagonista, Kylie Jenner optó por un maquillaje minimalista, fiel a la estética general de la sesión fotográfica.

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Un enfoque minimalista

Todo en esta campaña enfatiza la simplicidad. El fondo blanco, la ausencia de accesorios y la paleta de colores neutros contribuyen a una imagen limpia y minimalista, donde el vestido y el rostro de Kylie Jenner son los protagonistas. Con su cabello castaño recogido en un elegante moño, cejas delicadamente definidas, sombra de ojos neutra y labios beige, Kylie Jenner ha optado por un maquillaje natural y luminoso.

Con este vestido color crema y una campaña minimalista, Kylie Jenner demuestra que también puede lucir un estilo minimalista. Entre la suavidad del tul y su maquillaje natural, luce elegante y representa a la perfección su marca.