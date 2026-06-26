Con un vestido color crema, Kylie Jenner adopta una silueta minimalista que está causando sensación.

Julia P.
@kyliejenner / Instagram

La estrella de la telerrealidad y empresaria estadounidense Kylie Jenner presentó una nueva imagen para su marca, Kylie Cosmetics, con un vestido minimalista color crema. Posando sobre un fondo blanco impoluto, apostó por el minimalismo, una elección que generó de inmediato reacciones entre sus seguidores.

Un vestido color crema de tul ligero.

La pieza central de esta campaña fue un vestido corto en un delicado tono crema, confeccionado en tul ligero y vaporoso. El vestido se distinguía por sus finos tirantes, realzados con suaves frunces de tul que recordaban a volantes, añadiendo un toque romántico al conjunto. Una prenda etérea y femenina, perfectamente acorde con las tendencias actuales. Para que el vestido fuera el protagonista, Kylie Jenner optó por un maquillaje minimalista, fiel a la estética general de la sesión fotográfica.

Un enfoque minimalista

Todo en esta campaña enfatiza la simplicidad. El fondo blanco, la ausencia de accesorios y la paleta de colores neutros contribuyen a una imagen limpia y minimalista, donde el vestido y el rostro de Kylie Jenner son los protagonistas. Con su cabello castaño recogido en un elegante moño, cejas delicadamente definidas, sombra de ojos neutra y labios beige, Kylie Jenner ha optado por un maquillaje natural y luminoso.

Con este vestido color crema y una campaña minimalista, Kylie Jenner demuestra que también puede lucir un estilo minimalista. Entre la suavidad del tul y su maquillaje natural, luce elegante y representa a la perfección su marca.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
Article précédent
A sus 59 años, Salma Hayek acapara todas las miradas con un vestido lila de corte escultural.
Article suivant
Una camiseta como atuendo: la elección de Zendaya para su visita a París rompe las reglas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Una camiseta como atuendo: la elección de Zendaya para su visita a París rompe las reglas.

¿Y si la prenda imprescindible del verano ya estuviera en tu armario? Durante su visita a París en...

A sus 59 años, Salma Hayek acapara todas las miradas con un vestido lila de corte escultural.

La actriz mexicoamericana Salma Hayek causó sensación en la fiesta de verano de la Serpentine Gallery en Londres,...

A sus 60 años, esta cantante está causando sensación con un corsé de encaje.

La cantante canadiense de música country Shania Twain hizo una aparición particularmente llamativa en Wembley (Inglaterra) con un...

Con un vestido adornado con plumas, Nina Dobrev retoma la tendencia nupcial.

La actriz y modelo búlgaro-canadiense Nina Dobrev causó sensación en la alfombra roja del Festival de Cine de...

Paris Hilton luce un estilo muy americano en las gradas del Mundial.

Como era de esperar, Paris Hilton no pasó desapercibida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Presente...

Con una silueta minimalista, la modelo Kaia Gerber revive una tendencia de los años 90.

La modelo y actriz estadounidense Kaia Gerber tiene un estilo innato. En Instagram, compartió imágenes de su nueva...