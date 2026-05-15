Sydney Sweeney posa con su novio vestidos de vaqueros.

Fabienne Ba.
@sydney_sweeney / Instagram

La actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney había prometido mantener su vida privada en secreto. Sin embargo, el 1 de mayo de 2026, eligió el Festival Stagecoach (un festival de música) —y un mono vaquero— para su lanzamiento oficial. La publicación causó furor en internet.

Un atuendo de vaquero de pies a cabeza

Sydney Sweeney compartió en Instagram una serie de fotos del festival Stagecoach, con la simple leyenda "Fin de semana al estilo vaquero ♥" . La foto de portada mostraba a la actriz con una pierna alrededor del empresario estadounidense Scooter Braun, ambos sonriendo a la cámara. Scooter Braun respondió publicando su propia serie de fotos con las mismas imágenes, con la leyenda "Stagecoach nos trajo un vaquero afortunado" . En cuestión de horas, la publicación doble se hizo viral.

Para la ocasión, Sydney Sweeney optó por un atuendo que encajaba a la perfección con el espíritu del festival: un mono vaquero, una camiseta blanca de encaje debajo y botas vaqueras marrones. En el desfile también se la vio con una chaqueta vaquera, luciendo con humor un pañuelo a modo de mascarilla, todo ello contribuyendo a un estilo western auténtico y relajado, acorde con la atmósfera del festival.

Estos tiernos momentos conmovieron los corazones de los aficionados.

El carrusel de fotos se desplegó como una serie de momentos espontáneos: selfies grupales reflejadas, fotos en blanco y negro de un fotomatón, y Sydney Sweeney sentada sobre los hombros de Scooter Braun mientras él cantaba en el escenario con las manos en alto. También se les filmó cantando karaoke y bailando con amigos. Una publicación más del festival, solo que esta confirmaba una conexión que se había anticipado "durante meses".

26,3 millones de suscriptores que quedaron "devastados".

Los comentarios bajo la publicación de Sydney Sweeney reflejaron la magnitud del impacto: "26,3 millones de personas se enfurecieron al dejar de jugar ahora mismo", resumía un comentario. "Yo, un hombre felizmente casado: '¿Cómo pudo hacerme esto?'", bromeaba otro. Incluso la cuenta oficial de Rockstar Energy se sumó con un comentario divertido. Esta reacción colectiva dice mucho sobre el lugar que ocupa Sydney Sweeney en la cultura pop actual.

Mono vaquero, botas, un festival de música country y una leyenda en pocas palabras: Sydney Sweeney formalizó así su conexión con la elegancia natural de alguien que sabe perfectamente lo que hace. Y, como siempre, internet respondió con entusiasmo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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