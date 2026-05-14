La actriz Lisa Kudrow advierte sobre un riesgo de la IA que preocupa a Hollywood.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en mayo de 2026, la actriz, productora y guionista estadounidense Lisa Kudrow hizo una contundente declaración sobre la inteligencia artificial. Conocida mundialmente por su papel de Phoebe Buffay en "Friends", expresó su preocupación por el creciente uso de la IA generativa en la industria del cine y la televisión. Sus comentarios se suman a las voces cada vez más numerosas de actores alarmados por la creciente presencia de esta tecnología en Hollywood.

Una declaración mesurada pero firme.

Cuando se le preguntó sobre sus preocupaciones respecto al uso de su imagen digital, Lisa Kudrow no se anduvo con rodeos. "Sí, me asusta. No sé, la IA es una herramienta, pero la tecnología de IA generativa es muy diferente de la gente que simplemente disfruta creando fan art o fan fiction", afirmó la actriz. Y añadió un matiz importante: "El problema surge cuando pueden monetizarlo y crear algo que se puede usar como quieran. O cuando los estudios deciden usar tu imagen a su antojo".

Y, respecto al uso póstumo de la imagen de un actor, añadió: «Pero necesitan el permiso de los herederos si alguien fallece. Eso me preocupa. De verdad». Este es un tema particularmente relevante ahora que varias imágenes de actores se han utilizado sin su consentimiento en anuncios fraudulentos generados por IA.

Una tercera temporada de "The Comeback" que refleja el debate

Esta postura no es casual. Se enmarca directamente en el contexto de la tercera y última temporada de "The Comeback", la serie de culto de HBO que Lisa Kudrow cocreó con el escritor, director y productor estadounidense Michael Patrick King. Esta última temporada, que se emite desde el 22 de marzo de 2026, presenta a su personaje, Valerie Cherish, ahora protagonista de una nueva comedia de situación... escrita íntegramente por inteligencia artificial.

“Cuando hicimos el primer ‘Comeback’ hace 20 años, el tema era la amenaza de la telerrealidad; la siguiente vez, el streaming; y esta vez, la IA”, explicó Michael Patrick King a TheWrap. Para Lisa Kudrow, esta temporada refleja el debate actual: “Habrá muchas correcciones. El uso de la IA, luego muchas correcciones, y luego necesitaremos humanos. Creo que sí”.

Un debate que va más allá de Hollywood.

Lisa Kudrow no es la única alarmada. Durante su aparición en el podcast "Armchair Expert with Dax Shepard", ya había confesado que la película "Here" de Robert Zemeckis, donde Tom Hanks y Robin Wright aparecen con edades diferentes gracias a la IA, había intensificado sus preocupaciones: "Lo único que saqué en claro es que es un respaldo a la IA. No es que vaya a arruinarlo todo, pero ¿qué quedará?".

Más allá de Hollywood, la actriz Lisa Kudrow cuestiona el impacto social general de esta tecnología: "¿Qué tipo de trabajo quedará para los seres humanos? ¿Y luego qué? ¿Habrá algún tipo de renta básica? ¿Ya no tendremos que trabajar? ¿Cómo puede ser eso suficiente?". Esta reflexión se hace eco de la de otras figuras de la industria cinematográfica, como la actriz, productora y directora estadounidense Demi Moore, y la actriz británico-estadounidense Katherine Waterston, quien considera que la IA es "aterradora", tanto para Hollywood como para otros sectores.

Al expresar claramente sus inquietudes, Lisa Kudrow contribuye a un importante debate que actualmente sacude a toda la industria del entretenimiento. Entre cuestiones de derechos, consentimiento y futuro profesional, la IA se ha convertido, en sus propias palabras, en "un tema que requerirá muchas correcciones".