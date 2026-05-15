Hilary Duff reinventa el bañador rojo con una silueta de inspiración vintage chic.

La actriz y cantautora estadounidense Hilary Duff ha aparecido en las páginas de Sports Illustrated Swimsuit, una de las revistas deportivas más importantes de Estados Unidos. Fotografiada en las Islas Turcas y Caicos por Kat Irlin, ofreció una sesión radiante, y una imagen en particular cautivó de inmediato a sus fans.

Su primer Sports Illustrated Swimsuit

Para su primera aparición en las páginas de Sports Illustrated Swimsuit, Hilary Duff posó en South Caicos, Islas Turcas y Caicos, fotografiada por Kat Irlin para la edición de 2026 de la revista. La sesión incluyó varios looks diferentes, pero fue el bañador rojo Vitamin A el que acaparó toda la atención.

Una estética vintage y soleada.

Hilary Duff lució un bañador de una pieza rojo brillante de Vitamin A, con un escote pronunciado y tirantes finos. En una de las fotos de la sesión, uno de los tirantes se desliza naturalmente de su hombro mientras ríe: un momento espontáneo que le otorga a la imagen una naturalidad que ni la pose más calculada podría lograr. Su piel dorada, su cabello rubio con reflejos dorados y su expresión radiante completaban la imagen, evocando unas vacaciones de ensueño.

Toda la sesión fotográfica evoca una estética retro y veraniega —con referencias a los años 50 y al estilo playero estadounidense— que Hilary Duff encarnó con total naturalidad. El bañador rojo, a medio camino entre el estilo pin-up y el moderno, encaja a la perfección con la tendencia de bañadores vintage que ha dominado la moda playera durante las dos últimas temporadas. Lejos de ser minimalista o excesivo, es una prenda que solo necesita sol para cobrar vida.

📸🔥| Hilary Duff luce increíble en la portada de Sports Illustrated Swimsuit 2026— pic.twitter.com/W6ve5Pq42p — Hilary Duff Charts (@HilaryDuffChart) 12 de mayo de 2026

"¡Viva la reina Hilary!"

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar en cuanto Sports Illustrated Swimsuit publicó la entrada. "¡Viva la reina Hilary!", escribió una. Otra lo resumió con conmovedora precisión: "De alguna manera, cada versión de ella se vuelve más icónica". Estos comentarios reflejan cómo el público percibe la trayectoria de la actriz: una mujer cuya imagen y confianza parecen fortalecerse con el tiempo, y no al revés.

Una actriz en pleno renacimiento.

Esta sesión de fotos para Sports Illustrated llega en una primavera particularmente ajetreada para Hilary Duff. Actualmente se encuentra de gira con su "Lucky Me Tour" para promocionar su sexto álbum, "Luck... or Something", que se lanzó en febrero de 2026. Su regreso a la música y ahora esta aparición en una de las publicaciones más emblemáticas de la cultura pop estadounidense marcan una nueva era: más segura de sí misma, más libre y visiblemente más realizada que nunca.

Un tirante suelto, una carcajada y el sol en su cabello: Hilary Duff no necesitó mucho para hacer una entrada triunfal en Sports Illustrated Swimsuit. La foto lo decía todo: está justo donde debe estar.