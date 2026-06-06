La cantante Christina Aguilera optó por un vestido con aberturas durante su última aparición.

La cantautora estadounidense Christina Aguilera nunca se había sentido tan cómoda consigo misma. En una reciente aparición pública, lució un impecable vestido blanco de Tom Ford, cuyos ingeniosos recortes causaron furor en las redes sociales.

Un vestido blanco de Tom Ford

En las imágenes que se viralizaron en X, la cantante de "Genie in a Bottle" posa con seguridad luciendo un vestido blanco largo y de corte impecable. La prenda, confeccionada en un tejido fluido y suave, se ajusta a la figura de Christina Aguilera sin oprimirla.

El blanco, un color exigente por excelencia, desempeña aquí un papel estructurador: realza el peinado y la tez, y le otorga al conjunto un brillo casi radiante. Es un color que, además, encaja a la perfección con la imagen de "sublime estrella del pop" que Christina Aguilera ha cultivado desde principios de la década de 2000.

Escote pronunciado y abertura: la doble firma.

Dos detalles, en particular, hacen que el vestido sea realmente especial. Primero, el escote pronunciado, que crea una larga línea vertical en el centro de la silueta. Segundo, la abertura. Muy alta e inclinada hacia un lado, recorre la falda, dejando al descubierto la pierna de Christina Aguilera con cada paso. Este corte aporta dinamismo a toda la silueta y no habría desentonado en las alfombras rojas de los años 90, cuando las aberturas XXL adornaban las portadas de todas las revistas de moda. El resultado es una silueta perfectamente equilibrada, donde cada corte está colocado con precisión, y el color blanco le añade un toque de sofisticación instantáneo.

Un tratamiento de belleza limpio y eficaz.

En cuanto a su peinado, Christina Aguilera optó por la sencillez. Su característico cabello rubio platino se dejó suelto, con mechones largos y suaves que enmarcaban su rostro. Este estilo le da un toque natural al conjunto.

En cuanto al maquillaje, la atención se centra en los ojos. El maquillaje de ojos acentúa la intensidad del rostro de Christina Aguilera y complementa a la perfección el peinado sencillo y minimalista. En los pies, los tacones altos estilizan aún más su silueta, que ya se veía alargada por la abertura lateral del vestido.

Un sello distintivo de moda que encaja con su ADN.

Más allá de la elección de la ropa, esta apariencia recuerda lo que ha sido el sello distintivo de Christina Aguilera durante más de veinticinco años: una confianza en su cuerpo, un gusto por los llamados cortes "atrevidos" y una forma de reivindicar una identidad fuerte sin disculparse jamás.

En un momento en que varias de sus contemporáneas, como la actriz estadounidense Anne Hathaway o la actriz, directora y productora mexicano-estadounidense-libanesa Salma Hayek, también están multiplicando las llamadas apariciones "atrevidas", este vestido de Tom Ford de Christina Aguilera ilustra una tendencia más amplia: la de una moda totalmente segura de sí misma, a todas las edades.

Con este impecable look de Tom Ford, Christina Aguilera nos regala una lección magistral de estilo. Un estilo inconfundible que nunca pasa de moda y que sigue marcando tendencia.

