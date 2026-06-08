Aubrey Plaza, embarazada, luce su barriguita en la alfombra roja.

Julia P.
Extrait de la série « White Lotus »

La actriz y productora estadounidense Aubrey Plaza está viviendo uno de los momentos más intensos de su vida personal. Recientemente apareció en la alfombra roja de los premios Tony en Nueva York, acompañada de su pareja, Chris Abbott. Su barriguita de embarazada, que no dudó en lucir, acaparó de inmediato todas las miradas.

Un vestido columna

Para la ocasión, Aubrey Plaza optó por un vestido largo negro de corte recto adornado con finas rayas verticales blancas. Una prenda de corte impecable que realzaba su figura y se adaptaba delicadamente a las curvas de su embarazo. Completó su look con un enfoque minimalista: cabello largo suelto, maquillaje discreto y sin joyas llamativas. Un estilo refinado que permitió que su silueta y el momento en sí fueran los protagonistas. En varias fotos, se puede ver a la actriz apoyando una mano protectora sobre su vientre, un gesto tierno que se ha convertido en un clásico entre las celebridades embarazadas.

Una apariencia de complicidad

Junto a Aubrey Plaza, Chris Abbott combinó a la perfección su atuendo con el de su pareja. El actor estadounidense lució una chaqueta de esmoquin de terciopelo negro, camisa blanca, corbata negra y pantalón negro. Una elegancia sobria y discreta, que encajaba a la perfección con el espíritu de la velada.

Esta aparición tuvo un significado especial para la pareja. Chris Abbott fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Biff Loman en la reposición de la icónica obra de Arthur Miller, "Muerte de un viajante", una producción que obtuvo nada menos que nueve nominaciones a los premios Tony en 2026.

Un embarazo confirmado el pasado mes de abril.

A principios de la primavera, la pareja confirmó que esperaban su primer hijo juntos. Aubrey Plaza habló públicamente por primera vez en el podcast "SmartLess", con una franqueza conmovedora: "Bueno, hay un bebé dentro de mí", confesó, y añadió: "Siempre, siempre, siempre he querido saber qué se siente. Esta aventura parece muy interesante".

Con esta radiante aparición en los Premios Tony 2026, Aubrey Plaza marca un hito importante en su vida. La pareja, que comparte numerosos proyectos profesionales —desde teatro off-Broadway hasta la película "Black Bear" de 2020— parece afrontar esta nueva etapa con tanta complicidad como discreción.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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