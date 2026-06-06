La cantante Olivia Rodrigo causa sensación con un atuendo de encaje.

La cantante, compositora, música y actriz estadounidense Olivia Rodrigo nunca se había mostrado tan segura de su estilo. Para una reciente sesión de fotos editorial, publicada antes del lanzamiento de su tercer álbum, optó por un look donde el encaje se fusiona con intrincados adornos textiles. Y el resultado causó sensación de inmediato en las redes sociales.

Un pequeño top de encaje bordado con un toque de alta costura.

Olivia Rodrigo luce un pequeño top de encaje estilo sujetador de Versace. La prenda, esculpida como una auténtica obra de arte, está adornada con intrincados bordados metálicos y enmarcada por un ribete negro que realza la exquisita confección del tejido. Bajo la cálida iluminación del estudio, las piedras incrustadas reflejan destellos dorados, otorgando a la silueta un aire casi cinematográfico.

La estructura del corpiño —a medio camino entre el encaje ornamentado y la intrincada metalistería— evoca tanto la alta costura de los 2000 como los vestidos de noche italianos contemporáneos. Una elección audaz, perfectamente arraigada en la estética "gótica-lujosa" que Olivia Rodrigo ha estado explorando durante las últimas temporadas.

Una silueta editorial, a medio camino entre el negro y el brillo.

Para complementar el conjunto, Olivia Rodrigo optó por una falda estructurada de talle alto en tonos oscuros, que contrasta notablemente con la ligereza de la blusa. La sesión fotográfica, a cargo de Ryan McGinley, juega con la pose: brazos elevados sobre la cabeza, espalda apoyada en una pared texturizada y mirada fija al frente.

La imagen, casi escultórica, evoca un retrato editorial de otra época, como si una diva de los años 50 se hubiera sumergido en los códigos de la moda actual. Unos pendientes dorados esculturales prolongan las líneas verticales de la silueta y aportan el brillo metálico justo para armonizar con el bordado de la parte superior.

En lo que respecta a la belleza, un universo del viejo Hollywood.

En cuanto a su peinado, Olivia Rodrigo optó por el movimiento. Su cabello castaño lucía largas y suaves ondas que el viento mecía, enmarcando delicadamente su rostro. Este look contrastaba con la sobriedad de su vestuario, aportando un toque natural a toda la sesión fotográfica.

Para su maquillaje, optó por una piel luminosa, ojos definidos y un labial color baya intenso —casi granate— que aportó el toque más dramático al conjunto. Esta propuesta se inspiró directamente en los grandes iconos del cine estadounidense de los años 50.

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Una firma de moda que se afirma con su nuevo álbum.

Esta aparición no es casualidad. Olivia Rodrigo se prepara para lanzar su tercer álbum de estudio, "you seem pretty sad for a girl so in love", el 12 de junio. Y cada una de sus apariciones en las últimas semanas parece estar construyendo, imagen tras imagen, el universo visual de esta nueva obra: referencias góticas, encajes intrincados, paletas oscuras con toques metálicos.

Esta transformación estilística dista mucho de ser insignificante para alguien que, hace tan solo unos años, se caracterizaba principalmente por su imagen de "pop adolescente colorido". Hoy, Olivia Rodrigo parece exhibir una moda más consciente y narrativa, donde cada atuendo se concibe como un fragmento de una historia por contar.

Con este top de encaje bordado de Versace, Olivia Rodrigo nos regala uno de sus mejores looks del año. A pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum, se da la oportunidad de reinventar su imagen sin renunciar a su singularidad. Una estrategia que ya parece estar perfectamente ejecutada.