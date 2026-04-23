Emily Blunt causa sensación con un vestido corto con un detalle "atrevido".

En el estreno londinense de "El diablo viste de Prada 2", la actriz británico-estadounidense Emily Blunt destacó como la figura más llamativa gracias a un atuendo corto que reinterpretó la elegancia clásica. Junto a varios miembros del reparto, incluidas las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway, Blunt lució un estilo minimalista y sofisticado a la vez.

Un vestido corto realzado por un detalle transparente

Para esta ocasión, Emily Blunt lució un vestido negro corto y estructurado con detalles en telas contrastantes. El detalle más comentado fue la incorporación de paneles transparentes (de lunares). El conjunto combinaba una base elegante y discreta con elementos de tul y encaje, creando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno.

El vestido se complementaba con medias transparentes y zapatos de tacón negros, reforzando una estética minimalista. Este tipo de look forma parte de una tendencia actual que juega con el contraste entre la sencillez y los detalles más llamativos.

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Una recepción que generó mucha discusión en las redes sociales.

La aparición de la actriz rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios elogiaron su estilo. La combinación de elegancia discreta y transparencias generó numerosos comentarios, realzando el impacto visual de su atuendo. Emily Blunt confirma así su habilidad para alternar entre la elegancia clásica y riesgos calculados en la moda.

Con este vestido en el estreno londinense de "El diablo viste de Prada 2", Emily Blunt causó sensación y ejemplificó a la perfección la evolución del estilo en la alfombra roja. Combinando una elegancia discreta con un toque de transparencia, proyectó una imagen moderna, sofisticada y decididamente contemporánea.