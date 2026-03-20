A sus 56 años, Jennifer Lopez luce un look impactante en Las Vegas.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

La cantante, actriz, productora y empresaria estadounidense Jennifer Lopez hizo una aparición impactante en Las Vegas después de su espectáculo, posando en un sofá con un micrófono en la mano, luciendo un vestido asimétrico de manga larga con detalles drapeados.

Un minivestido con efecto segunda piel.

Jennifer Lopez lució un look impactante tras el concierto: un minivestido color nude con mangas largas y fluidas, un sutil drapeado y un panel de tela que caía desde la cadera. Lejos de ser un simple y discreto beige, esta prenda maximiza el efecto piel, resaltando sus curvas sin adornos innecesarios. Publicada en Instagram con la leyenda "Cuando el espectáculo termina, pero la música continúa… #SaveMeTonight", esta instantánea captura la energía de una incansable J.Lo.

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Accesorios minimalistas

En sus pies, unos zapatos de tacón con la punta abierta dejan entrever su piel, mientras que unos pequeños pendientes de aro plateados añaden un toque sutil. Su cabello cae en suaves rizos, enmarcando un maquillaje vibrante: sombra de ojos rosa brillante y labios color burdeos intenso, creando un contraste llamativo que revitaliza todo el look.

Este look forma parte de su espectáculo "The JLo Show Live" en el Coliseo del Caesars Palace, relanzado en marzo de 2026 tras el éxito de finales de 2025. Jennifer Lopez demuestra que domina a la perfección el arte de combinar tendencias y elegancia, incluso después de que caiga el telón de un concierto espectacular.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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