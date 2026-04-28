La princesa Kate Middleton recrea un look icónico de la princesa Diana, 31 años después.

Treinta y un años separan ambos atuendos, y sin embargo, el parecido es asombroso. El 25 de abril de 2026, Kate Middleton asistió a las conmemoraciones del Día de Anzac con un conjunto que recordaba a un look que Lady Diana lució en julio de 1995.

El Día de Anzac, una ceremonia llena de significado.

Kate Middleton representó a la familia real británica en las conmemoraciones del Día de Anzac, tanto en el Cenotafio como en la Abadía de Westminster. Cada año, este día se dedica a recordar a los soldados australianos y neozelandeses que murieron en combate y a honrar a quienes han prestado servicio militar; ambos países son miembros de la Commonwealth.

Un vestido-abrigo de Givenchy casi idéntico al de Diana.

Para la ocasión, Kate lució un vestido abrigo a medida de Sarah Burton para Givenchy, en azul marino, con amplias solapas blancas, escote cruzado y hombros estructurados. El paralelismo con Diana fue inmediato: en julio de 1995, durante una visita a Alemania para presentar nuevas banderas al regimiento Light Dragoon Guards, Diana vistió un traje de falda azul marino de Catherine Walker.

Este vestido tenía solapas blancas casi idénticas, un cinturón blanco y un sombrero de ala ancha. Kate completó su atuendo con un sombrero a juego de Jane Taylor, zapatos de tacón azul marino de Gianvito Rossi y un bolso de DeMellier London, con un broche de amapola roja prendido en su abrigo.

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