La princesa Kate Middleton recrea un look icónico de la princesa Diana, 31 años después.

Treinta y un años separan ambos atuendos, y sin embargo, el parecido es asombroso. El 25 de abril de 2026, Kate Middleton asistió a las conmemoraciones del Día de Anzac con un conjunto que recordaba a un look que Lady Diana lució en julio de 1995.
El Día de Anzac, una ceremonia llena de significado.
Kate Middleton representó a la familia real británica en las conmemoraciones del Día de Anzac, tanto en el Cenotafio como en la Abadía de Westminster. Cada año, este día se dedica a recordar a los soldados australianos y neozelandeses que murieron en combate y a honrar a quienes han prestado servicio militar; ambos países son miembros de la Commonwealth.
Un vestido-abrigo de Givenchy casi idéntico al de Diana.
Para la ocasión, Kate lució un vestido abrigo a medida de Sarah Burton para Givenchy, en azul marino, con amplias solapas blancas, escote cruzado y hombros estructurados. El paralelismo con Diana fue inmediato: en julio de 1995, durante una visita a Alemania para presentar nuevas banderas al regimiento Light Dragoon Guards, Diana vistió un traje de falda azul marino de Catherine Walker.
Este vestido tenía solapas blancas casi idénticas, un cinturón blanco y un sombrero de ala ancha. Kate completó su atuendo con un sombrero a juego de Jane Taylor, zapatos de tacón azul marino de Gianvito Rossi y un bolso de DeMellier London, con un broche de amapola roja prendido en su abrigo.
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Las joyas de Diana para reforzar el mensaje
"La joyería como lenguaje de la ocasión"
Estas elecciones no pasaron desapercibidas para los expertos. Nilesh Rakholia, fundador de la casa de moda Abelini, declaró a InStyle: «En una ocasión como el Día de Anzac, las joyas dejan de ser decorativas para convertirse en comunicativas. Se trata de significado, continuidad y respeto por el momento». Añadió que Kate «siempre ha utilizado las joyas para crear un sentimiento de conexión», pero que «nunca se percibe como una réplica. Las piezas asociadas a Diana se recontextualizan y se lucen de una manera que refleja su propio papel, su propio momento».
Un homenaje que forma parte de una continuidad
No es la primera vez que Kate Middleton evoca visualmente la memoria de Diana en ceremonias conmemorativas u ocasiones importantes. Sin embargo, el preciso eco en su vestimenta del 25 de abril le confiere una dimensión particularmente poderosa. No es una imitación, sino una transmisión.
Un vestido abrigo azul marino y pendientes de zafiro: Kate Middleton no necesitó palabras para transmitir su mensaje en las conmemoraciones del Día de Anzac. Treinta y un años después de Diana, el mensaje resuena, intacto, de generación en generación.