Amal Clooney causa sensación en los Globos de Oro con un impresionante vestido rojo

Para su gran regreso a los Globos de Oro, 10 años después de su última aparición, Amal Clooney transformó la alfombra roja en un auténtico plató de cine. Allí, para apoyar a George Clooney, nominado por su papel en "Jay Kelly", la abogada causó sensación con un espectacular vestido rojo, un claro homenaje a la alta costura vintage.

Un vestido rojo fuego de Balmain

Para esta 83.ª edición, Amal Clooney cambió la sobria elegancia de su vestido tubo negro de Dior de 2015 por un vibrante rojo escarlata. Inspirado en una pieza de la colección de alta costura Otoño/Invierno 1957-1958 de Balmain, su vestido fue confeccionado a medida para la ocasión, con un aire retro perfectamente logrado. El corte fruncido y ceñido realzaba su figura, mientras que el escote corazón estructurado realzaba su glamuroso encanto. La falda larga y drapeada, rematada con un bajo fluido, aportaba movimiento a cada paso, evocando la época dorada de las actrices de Hollywood de los años 50.

Accesorios diseñados como joyas de películas.

Fiel a su atención al detalle, Amal completó este look rojo sobre rojo con un minaudière de Jimmy Choo a juego, creando una columna escarlata. Los pendientes de diamantes de Cartier, combinados con una pulsera a juego, aportaron el toque perfecto de brillo sin eclipsar el vestido.

En cuanto a belleza, el look fue intencionadamente atemporal: cabello suelto perfectamente peinado, tez radiante y labios sutilmente definidos. Un equilibrio ideal entre sofisticación y modernidad, que permitió que el vestido contara la historia.

Amal Clooney, reina de las alfombras rojas memorables

Aunque Amal Clooney rara vez aparece en la alfombra roja, cada una de sus apariciones se convierte en un momento de moda. En Venecia, por ejemplo, ya causó sensación con un vestido rosa fucsia con cola, luego con una vaporosa creación de Versace en amarillo mantequilla, antes de aparecer recientemente con un vestido drapeado color chocolate y una silueta rosa brillante de Tamara Ralph al estilo del Viejo Hollywood.

Los Globos de Oro 2026 se suman a esta galería de looks icónicos: con un vestido rojo de Balmain, Amal Clooney confirma su estatus de musa moderna, capaz de combinar la elegancia de una abogada, el aura de una estrella y un amor declarado por la moda espectacular.

Al reinterpretar brillantemente el legado de la alta costura de los años 50, Amal Clooney ha demostrado una vez más que la moda es, para ella, un lenguaje auténtico. Más que una simple aparición, su presencia en los Globos de Oro de 2026 es una declaración de elegancia atemporal.