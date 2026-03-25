"Una belleza": bajo la lluvia, esta ex Miss Universo presume de figura en la playa.

La ex Miss Universo Iris Mittenaere compartió recientemente un video que llamó especialmente la atención de sus seguidores en Instagram. Filmado en una playa al atardecer, la joven aparece corriendo y bailando bajo la lluvia, en una atmósfera natural y luminosa.
Un momento espontáneo que atrae a los usuarios de internet.
Envuelto en una atmósfera suave y veraniega, el vídeo muestra una actitud espontánea, acorde con el estilo de vida que Iris Mittenaere publica habitualmente. Con un cielo dorado y el mar de fondo, la escena evoca un momento de libertad que rápidamente cosechó numerosas reacciones positivas.
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Comentarios muy entusiastas
En los comentarios, los internautas elogiaron ampliamente la publicación. Varios suscriptores expresaron su admiración por la energía que emanaba del video; algunos escribieron "una belleza" , mientras que otros destacaron una personalidad "magnífica y vibrante" .
Estas reacciones resaltan el entusiasmo que genera este tipo de contenido, apreciado por su naturalidad y estética luminosa. Muchos comentarios también mencionan la atmósfera inspiradora del momento capturado, entre la lluvia ligera y el atardecer.
Una publicación que encaja dentro de su universo de estilo de vida.
Acostumbrada a compartir momentos de sus viajes y pinceladas espontáneas de su vida, Iris Mittenaere ofrece regularmente contenido que resalta una visión positiva del día a día. Este nuevo vídeo sigue esa misma línea, combinando paisajes naturales con una muestra de un estilo de vida dinámico.
Este tipo de contenido, que combina estética natural y espontaneidad, sigue cautivando a un público amplio. Con este vídeo grabado bajo la lluvia, Iris Mittenaere confirma una vez más su capacidad para fascinar a su audiencia con imágenes sencillas e inspiradoras.