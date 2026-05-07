Tras perder peso, Khloé Kardashian habla abiertamente sobre las críticas que rodean su apariencia.

Khloé Kardashian compartió una declaración inusual, casi dolorosa, en un episodio reciente de su podcast , "Khloé in Wonder Land". La empresaria y estrella de la telerrealidad habló abiertamente sobre algo que había guardado para sí misma durante mucho tiempo: cómo la percepción que los demás tenían de ella cambió drásticamente después de su transformación física. Su testimonio revela mucho sobre los prejuicios relacionados con la apariencia en nuestra época.

Un antes y un después que duele

Khloé Kardashian comenzó su transformación a mediados de la década de 2010. Un viaje personal que documentó a lo largo de los años en sus redes sociales. Detrás de esta transformación visible se esconde una realidad más sutil: el cambio en la forma en que la gente la percibe. "Cuando tenía más curvas, me trataban de forma muy diferente a Kourtney y Kim. Cuando perdí mucho peso y mi apariencia cambió, el trato que recibí mejoró muchísimo", confesó en su podcast. No hace esta observación para quejarse, sino para destacar una dinámica social que la incomoda profundamente.

"Soy la misma persona"

Esta frase resume a la perfección sus sentimientos. Khloé Kardashian recuerda vívidamente a quienes antes la ignoraban o despreciaban, y que comenzaron a sonreírle una vez que su figura cambió. «Nunca he olvidado a quienes fueron crueles o desagradables conmigo, pero encantadores con Kourtney y Kim», explicó.

Para ella, la conclusión es clara: "Soy la misma persona, pero estéticamente, me veo diferente. El trato que me dan es muy distinto y me incomoda. Este es el mundo en el que vivimos, y no me gusta".

Comentarios que no desarman

Incluso hoy, a pesar de sus declaraciones públicas y su trayectoria personal, Khloé Kardashian recibe con frecuencia críticas sobre su apariencia en sus publicaciones. Algunos internautas la juzgan por haber cambiado demasiado, mientras que otros analizan minuciosamente cada foto y cada cambio. Es una realidad que muchas mujeres experimentan a menor escala, pero que adquiere una magnitud particular en las redes sociales de una estrella seguida por cientos de millones de personas.

Esta es también la razón por la que la fundadora de "Good American", una marca conocida por su compromiso con "todos los tipos de cuerpo", ha decidido dar un paso atrás. El cuerpo de una mujer, sea famosa o no, no debería ser objeto de debate público: cada mujer es libre de hacer con él lo que considere oportuno, ya sea en sus elecciones de ropa, al subir o bajar de peso, o al evolucionar con el tiempo según sus preferencias personales.

A través de este testimonio, Khloé Kardashian da en el clavo con algo que muchos sienten pero no siempre se atreven a decir: la forma en que la sociedad premia o castiga los cuerpos. Sus palabras, serenas y lúcidas, nos recuerdan que, más allá de las transformaciones físicas, quizás sea nuestra perspectiva colectiva la que también necesita evolucionar.