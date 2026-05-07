A sus 37 años, esta bailarina estadounidense está acaparando todas las miradas en la playa.

Algunas publicaciones simplemente gritan vacaciones, arena cálida y libertad. Julianne Hough acaba de compartir una, y decir que sus seguidores estaban encantados es quedarse corto. La bailarina y presentadora de televisión estadounidense, fiel a su carácter alegre, publicó un carrusel de fotos en Instagram desde la playa.

Un día de playa que lo tiene todo.

En la foto de portada, Julianne Hough aparece sentada sobre una toalla, con un gran sombrero de paja, gafas de sol tintadas y una sonrisa radiante. A su lado está su perro, que parece disfrutar del momento tanto como ella. La escena es sencilla, natural y bañada en luz. Una imagen que invita a mirarla dos veces por la energía positiva que desprende.

La publicación, compartida desde su cuenta @juleshough, seguida por millones de fans, se llenó de halagos. Muchos elogiaron su serenidad y alegría contagiosa, mientras que otros quedaron encantados con la relación que formó con su fiel compañero de cuatro patas. Una auténtica postal californiana.

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Una vida que vuelve a sonreír

Este respiro llega en un momento en que todo parece irle de maravilla a Julianne Hough. La dos veces campeona de "Dancing with the Stars" (un programa de telerrealidad centrado en el baile) ahora copresenta el programa junto al actor, director y productor estadounidense Alfonso Ribeiro. Es un momento muy especial para alguien que comenzó su carrera como bailarina profesional en el programa con tan solo 18 años, convirtiéndose en la concursante más joven en ganar dos temporadas consecutivas.

Su carrera no termina ahí. En el ámbito cinematográfico, se prepara para su regreso a la gran pantalla en 2026 con "The Bride!", la esperadísima película de Maggie Gyllenhaal, junto al actor británico-estadounidense Christian Bale y la actriz y cantante irlandesa Jessie Buckley. Julianne Hough también se prepara para volver a la música, con nuevos proyectos de country anunciados para este año.

Una nueva era radiante

Más allá de los escenarios y los estudios de televisión, Julianne Hough también ha desarrollado su propia plataforma de bienestar, KINRGY, que combina danza, movimiento y autoexpresión. Es un proyecto muy personal para ella, ya que suele hablar de la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente. Esta energía se refleja en sus fotos recientes: una mujer serena, tomándose su tiempo y compartiéndolo con sinceridad. Y sus seguidores lo aprecian claramente: muchos le han dejado mensajes cariñosos para celebrar este momento de alegría.

Entre fotos en la playa, momentos con su perro y una sonrisa radiante, Julianne Hough nos recuerda que, a sus 37 años, vive la vida al máximo. Y a juzgar por el entusiasmo de sus fans, esta ola de alegría ha llegado para quedarse en su cuenta de Instagram.