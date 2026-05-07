A sus 41 años, la cantante Katy Perry causó sensación con un vestido rosa empolvado.

Cuando la cantautora estadounidense Katy Perry adopta un color, lo convierte en su sello personal. Recientemente compartió un nuevo carrusel de fotos en Instagram con un look suave y recatado, y podemos afirmar que a sus fans les encantó. Vestido rosa empolvado, lazo negro en el cabello, sonrisa cómplice: la intérprete de "Firework" nos recuerda que es uno de los íconos de la moda más sorprendentes del pop.

Un aspecto fresco y fresco

En el centro del desfile, destaca una pieza: un minivestido rosa empolvado, ajustado, de cuello alto y mangas largas, con una voluminosa falda de tul vaporosa. De silueta romántica, casi de bailarina, se basa en un solo tono, pero juega con los contrastes gracias a un gran lazo negro lacado que adorna su cabello recogido.

El maquillaje también sigue la misma línea: labios rosados, rubor sutil y ojos naturales. No lleva joyas llamativas, solo un anillo discreto y pendientes minimalistas. Un estilo minimalista que contrasta notablemente con los looks ultrapop por los que Katy Perry es conocida, y que parece atraer a un público aún más amplio.

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Una estética de "chica dulce" que goza de reconocimiento universal.

La publicación se llenó de comentarios. Muchos elogiaron su look fresco, la elección del color y la elegancia en general. La pose también es adorable: Katy Perry forma un corazón con los dedos, con una sonrisa discreta, en una escena que recuerda a la estética "soft girl" tan popular esta temporada.

Es precisamente esta combinación la que resulta atractiva: una artista conocida por sus atuendos espectaculares, su cabello multicolor y sus puestas en escena grandiosas, que aquí opta por la sencillez y la delicadeza. Un cambio de aires que sus seguidores aprecian claramente, y muchos comentan que "nunca se la había visto tan radiante".

Entre la gira mundial y la renovación artística

Esta nueva imagen coincide con un momento significativo en la vida de Katy Perry. Continúa su gira mundial "Lifetimes Tour" tras el lanzamiento de su álbum "143" en septiembre de 2024. En el ámbito profesional, también dio un giro importante al dejar su puesto como jurado en "American Idol" después de seis temporadas. Sin embargo, su reciente aparición en la Gala del Met de 2026 ha generado reacciones encontradas en algunos medios estadounidenses, alimentando diversos debates.

Con este sencillo carrusel, Katy Perry nos recuerda que es una experta en puesta en escena: un look bien elegido, un color perfectamente equilibrado, y el efecto es inmediato. Juega constantemente con su imagen con tanto placer como talento.