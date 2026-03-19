Con un vestido que crea una "ilusión óptica", esta cantante sorprende con un look atrevido.

Con un vestido de retazos con "ilusiones ópticas", la cantante, compositora, actriz y modelo británica Suki Waterhouse sorprendió en el estreno de "The Drama" en Los Ángeles con un look de alta costura "atrevido".

Una creación de Harris Reed abierta a múltiples interpretaciones.

El 17 de marzo de 2026, Suki Waterhouse deslumbró en la alfombra roja con un vestido de diseño escultural. Sin mangas, esta pieza de patchwork combinaba colores vibrantes y estampados contrastantes: el corsé estructurado parecía fusionar varios vestidos en uno. Plumas azules adornaban la parte superior, mientras que la silueta se ajustaba perfectamente a su figura, creando un efecto visual cautivador.

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Accesorios minimalistas y maquillaje cuidadosamente seleccionado.

Suki dejó que el vestido fuera el protagonista, complementándolo con unos pocos anillos discretos. Su cabello, recogido en un moño suelto con su característico flequillo y mechones ondulados, enmarcaba un maquillaje que acentuaba sus facciones. Este enfoque minimalista potenció el impacto teatral del atuendo, transformando cada movimiento en una escena viviente.

Robert Pattinson completa el dúo excéntrico.

Su pareja, el actor, modelo y músico británico Robert Pattinson, protagonista de la película "The Drama" junto a la actriz y productora estadounidense Zendaya, se sumó a la fiesta con un traje rosa, camisa verde, corbata de rayas amarillas y zapatos de piel de serpiente. Este dúo, que combinaba un estilo sofisticado con una química innegable, cautivó a los fotógrafos, encarnando a una pareja artística perfectamente sincronizada.

El vestido de "ilusión óptica" de Suki Waterhouse reinventó la alfombra roja como una experiencia visual, demostrando que la cantante sabe sorprender a sus invitados. Fue un momento de moda que combinó audacia, sofisticación y una muestra inolvidable de la conexión de la pareja.