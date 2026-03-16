A sus 63 años, Demi Moore causa sensación con un "look gótico".

La actriz, productora y directora estadounidense Demi Moore cautivó la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 con un look de inspiración gótica de Gucci que inmediatamente incendió las redes sociales.

Un vestido color esmeralda con detalles oscuros.

Para la ceremonia de los Óscar de 2026, Demi Moore llegó al Dolby Theatre con un largo vestido verde esmeralda completamente cubierto de plumas, con detalles metálicos y degradados de verde y negro. El corpiño, que recordaba al peto iridiscente de un pavo real, se extendía en una imponente cola negra de plumas, otorgando a la silueta un aire casi mítico, a medio camino entre un búho nocturno y una oscura heroína de cuento de hadas.

Una "obra de arte" concebida como una obra de arte.

Las plumas que caen en cascada alrededor de su torso definen sus hombros, mientras que el corte ajustado acentúa su silueta sin necesidad de accesorios excesivos. El contraste entre el verde iridiscente y las plumas negras refuerza esta aura gótica elegante, teatral y perfectamente controlada.

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Accesorios discretos para que el vestido sea el protagonista.

Para la joyería, Demi Moore eligió piezas de Boucheron relativamente discretas que complementaban el vestido: brazaletes de diamantes y un anillo de esmeraldas que armonizaban con el tono del vestido sin opacarlo. Su larga melena castaña lisa, peinada con raya al medio, enmarcaba sutilmente su rostro y equilibraba la exuberancia del vestido. Este enfoque minimalista en el peinado y la joyería permitió que el estilo gótico conservara la elegancia sin caer en el disfraz.

Aunque no fue nominada este año, Demi Moore, presente como presentadora, demostró que, con más de 60 años, es una de las figuras más audaces en la alfombra roja de los Óscar. Su aparición con un vestido verde esmeralda y plumas negras destaca como uno de los momentos de moda más memorables de los Óscar 2026.