La bailarina tailandesa Lisa luce un conjunto de encaje y causa sensación.

Fabienne Ba.
@lalalalisa_m / Instagram

La bailarina, rapera y actriz tailandesa Lisa, integrante del grupo femenino de K-pop surcoreano BLACKPINK, no necesita alfombra roja para causar sensación. Con su pie de foto "BadAngelchella" y dos conjuntos de encaje cuidadosamente seleccionados, desató una avalancha de reacciones en Instagram.

Una leyenda que lo dice todo

Lisa publicó su carrusel con una sola palabra: "BadAngelchella", seguida de un emoji de alas. Una referencia directa a Coachella —el festival en el que actuó en abril de 2026— combinada con la imagen de "ángel malo" que ha cultivado desde su debut en solitario. Una palabra, tres mundos: la esencia de Lisa en pocas palabras.

Un minivestido de encaje floral

En la primera foto, Lisa luce un minivestido negro de encaje con detalles calados y motivos florales. El vestido es deliberadamente transparente, jugando con la superposición de capas entre el encaje y la tela que hay debajo. Su característico flequillo enmarca su rostro y luce un maquillaje natural: mejillas nacaradas, pestañas definidas y labios brillantes de color caramelo.

Un conjunto de crochet blanco y botas altas hasta el muslo.

El segundo look cambia de estilo: un conjunto de crochet blanco (parte superior e inferior a juego) combinado con botas negras hasta el muslo. Un bolso rosa fucsia y uñas negras completan un look donde el contraste entre el blanco impoluto del crochet y el rosa intenso del accesorio crea un impacto visual inmediato.

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2,8 millones de "me gusta" y una avalancha de comentarios.

Las cifras de la publicación hablan por sí solas sobre el impacto de Lisa en las redes sociales. 2,8 millones de me gusta, 93 700 veces compartida, 72 000 veces republicada y 13 700 comentarios: estadísticas que superan a la mayoría de las publicaciones de celebridades internacionales. «Reina», escribió un fan. «Eres adorable, linda, guapa, deslumbrante, preciosa, hermosa y, simplemente, ¡Dios mío!», exclamó otro en una larga y entusiasta lista.

Lisa, un icono solista en ascenso

Desde que dejó YG Entertainment y lanzó su carrera en solitario, Lisa ha participado en numerosas colaboraciones y apariciones, consolidando su estatus de ícono global. Presente en Coachella 2026 y con frecuencia en las portadas de importantes revistas de moda, ha establecido una estética personal que fusiona referencias del K-pop, alta costura y la audacia occidental. Este desfile de "BadAngelchella" es el ejemplo más reciente y logrado de ello.

En resumen, con 2,8 millones de "me gusta" y un pie de foto completamente inventado, Lisa, del grupo femenino de K-pop surcoreano BLACKPINK, confirma una cosa: su universo visual le pertenece solo a ella, y el mundo entero quiere entrar en él.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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