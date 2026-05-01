Está rompiendo las reglas: la actriz Anne Hathaway le da un giro al estampado de leopardo con un color "inesperado".

El 28 de abril de 2026, durante una proyección de la película "El diablo viste de Prada 2" en Nueva York, la actriz estadounidense Anne Hathaway causó sensación al atreverse a combinar un estampado de leopardo con un rojo brillante y vibrante.

El abrigo de leopardo de Michael Kors, la pieza central del look.

En una proyección de la película en Nueva York, Anne Hathaway eligió un abrigo de estampado de leopardo de Michael Kors como pieza central de su atuendo. Una prenda llamativa que no intentó disimular, sino todo lo contrario. La lució con orgullo, como una declaración de estilo en sí misma.

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Leopardo y rojo: socios inesperados

Debajo del abrigo, lució un vibrante vestido camisero rojo con un cuello sutilmente asomando, creando un llamativo efecto de capas. En sus pies, unos zapatos de tacón escarlata combinaban a la perfección con un minibolso y un labial mate. El resultado: una silueta donde dos piezas impactantes coexisten sin anularse mutuamente.

No es la primera vez que aparece el abrigo de Michael Kors. En marzo pasado, en Milán, Anne Hathaway lució el mismo abrigo, esta vez combinado con jeans blancos y zuecos con tachuelas de Chloé. El estampado de leopardo se ha convertido así en uno de los elementos distintivos de su campaña publicitaria, un sello reconocible en todas las ciudades.

El rojo, el color clave de 2026.

El rojo se perfila como el color dominante de 2026: usado de pies a cabeza o como toque de color, es capaz de transformar cualquier look. En este contexto, la elección de Anne Hathaway adquiere una dimensión adicional: al combinarlo con estampado de leopardo, no solo sigue una tendencia, sino que la respalda. Y dado que el rojo evoca de forma natural el mundo de la película que vino a promocionar, el guiño estilístico es completo.

Un guiño a Andrea Sachs

Es difícil no ver esto como un guiño a uno de sus looks icónicos en la primera película, "El diablo viste de Prada", cuando su personaje, Andrea Sachs, paseaba por las calles de Nueva York con un abrigo verde con solapas de estampado de leopardo. Veinte años después, el círculo se cierra: el estampado ha vuelto, y esta vez, la propia Anne Hathaway marca la pauta.

En resumen, la actriz estadounidense Anne Hathaway no solo eligió un atuendo: sentó las bases de un estilo que veremos por todas partes en otoño.