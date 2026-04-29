"Amo mi cicatriz": La cantante Tyla denuncia el retoque de sus fotografías.

La cantante, compositora y bailarina sudafricana Tyla nunca se ha quedado callada sobre lo que le molesta. En el primer número especial de belleza de la revista i-D, publicado el 21 de abril de 2026, habló abiertamente sobre el retoque fotográfico y la presión por ser perfecta, con una franqueza que causó sensación de inmediato.

"Las redes sociales realmente te hacen sentir que tienes que ser perfecto."

La revista británica de moda, música, arte y juventud i-D lanzó en la primavera de 2026 su primer fanzine dedicado exclusivamente a la belleza: un formato grande y brillante con una portada reversible. Tyla aparece en una cara para la sección femenina y el modelo Shaid en la otra para la sección masculina. Tyla aparece en dos portadas diferentes, y en el interior se incluye una entrevista escrita por Laetitia Lotthé y una sesión de preguntas y respuestas grabada en vídeo, disponible en el canal de YouTube de la revista.

Fue en esta entrevista donde Tyla pronunció sus palabras más contundentes. «Las redes sociales te hacen sentir que tienes que ser perfecto, lo cual es totalmente irreal. Hay tanta belleza en la imperfección… ¡incluso en los dientes!». La cantante pone de relieve una tendencia que considera absurda: la obsesión por tener dientes perfectamente blancos y rectos, lo cual, según ella, niega toda individualidad.

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"Tengo una cicatriz grande en el brazo y me encanta."

«Esa chica a la que miras probablemente desea algo que tú tienes. Tengo una cicatriz grande en el brazo y me encanta. Me encanta mi lunar. Me encanta la imperfección en mi arte, en mis creaciones visuales, en mi música, en mi cuerpo», explica Tyla. Estas palabras sin filtros contrastan fuertemente con la narrativa pulida que suele verse en las portadas de las revistas de belleza, y provocaron de inmediato una reacción entre sus seguidores en Instagram.

Una identidad de belleza construida lejos de las presiones sociales.

Tyla también nos recuerda que la sensación de carencia es universal y humana: "No tener lo que deseas no significa que valgas menos". Criada en Johannesburgo (Sudáfrica), cuenta que forjó su propia relación con la belleza desde muy temprana edad, lejos de los estándares impuestos: escondía delineador de ojos en los baños de la escuela, aprendía a trenzar el cabello de sus hermanas y experimentaba sin cesar.

Un mensaje que llega en el "momento adecuado".

Esta declaración llega apenas unas semanas antes del lanzamiento de su segundo álbum, "APOP", previsto para el 24 de julio de 2026, cuyos sencillos "Chanel" y "She Did It Again", con la colaboración de la cantautora sueca Zara Larsson, ya han cosechado éxito mundial. Para una artista que se prepara para "una nueva era", mostrar sus "imperfecciones" en la portada de una revista de belleza no es casualidad: es toda una declaración de intenciones.

Una cicatriz que luce con orgullo, un lunar que acepta con orgullo, un diente torcido que celebra: Tyla no esperó a ser "perfecta" según los estándares sociales para dejar su huella. Y eso es precisamente lo que hace que su mensaje sea tan poderoso como su música.