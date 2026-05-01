Rosa chicle y efecto "líquido": la actriz Salma Hayek presenta un look que intriga.

Fabienne Ba.
@salmahayek / Instagram

La actriz, directora y productora mexicano-estadounidense-libanesa Salma Hayek no necesita una alfombra roja para crear un look memorable. En Instagram, compartió una serie de fotos junto a la piscina con un vestido rosa chicle con efecto "líquido", y sus seguidores quedaron impresionados.

Un vestido de piscina digno de un palacio.

La prenda es inconfundible: un vestido largo y vaporoso de satén rosa chicle, con un efecto fluido que refleja la luz con cada movimiento. Las mangas tres cuartos, el escote en V y la falda amplia con una ligera caída le confieren un aire casi regio, en marcado contraste con el ambiente relajado de la escena: una terraza de madera junto a la piscina. Un detalle plateado en la cintura añade un toque de elegancia sin recargar la silueta.

Lo que hace que este look sea particularmente atractivo es su sencillez. Sin joyas, sin tacones; solo unas grandes gafas de sol negras y un maquillaje minimalista que deja ver una manicura brillante. Su cabello oscuro caía naturalmente con raya al medio. Todo en este look parece diseñado para que el vestido sea el protagonista. Y eso es precisamente lo que funciona.

Lobito y Bowie, coprotagonistas de la película

El texto de la publicación lo dice todo: «Los perros vienen en todas las formas y tamaños. 🐾 Lobito es mi dulce e inseparable compañero. Bowie es el cachorro curioso, enérgico y juguetón». Salma Hayek está recostada en un sofá azul brillante con sus dos perros: Lobito, un perrito blanco, y Bowie, un cachorro blanco y negro que explora la terraza. Un momento de relax filmado con la misma elegancia natural que las alfombras rojas más importantes.

Una semana de contrastes estilísticos

Este look relajado llega pocos días después de la impactante aparición de Salma Hayek en la 12.ª ceremonia de los Premios Breakthrough en Santa Mónica, donde lució un vestido negro de Gucci con escote en V, cola larga, encaje floral y lentejuelas, complementado con joyas de diamantes y un recogido que dejaba ver sus canas naturales. Del negro brillante al rosa "líquido" junto al agua: la misma mujer, dos mundos, la misma maestría.

Rosa chicle, el color de la temporada.

La elección del rosa chicle no es casualidad en el panorama actual de la moda. Este tono, a medio camino entre el azúcar y la luminosidad, se ha consolidado como uno de los colores emblemáticos de la primavera de 2026, presente tanto en las pasarelas como en el día a día. Combinado con un acabado satinado de textura fluida, adquiere una dimensión adicional: un toque más sofisticado sin perder su delicadeza.

Un vestido rosa pastel, gafas de sol oscuras, dos perros y una terraza soleada: Salma Hayek ha demostrado una vez más que la elegancia no conoce de tiempo ni lugar. Y que, a veces, es junto a la piscina donde se revelan los looks más cautivadores.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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