"Una red de solterones empedernidos": La cantante Alicia Keys denuncia el funcionamiento interno de la industria.

La pianista y cantante estadounidense Alicia Keys cuenta con una trayectoria de más de 25 años, 17 premios Grammy y 90 millones de álbumes vendidos. Sin duda, sabe de lo que habla. Y sus declaraciones al Times de Londres resonaron de inmediato mucho más allá del mundo de la música.

Palabras que dieron en el clavo

En una reciente entrevista con The Times de Londres, Alicia Keys hizo una crítica mordaz de la industria musical: "El mundo de la música se está convirtiendo en una red de solterones, y a todas las mujeres increíbles que trabajan como ingenieras de sonido y productoras no se les da una oportunidad". Estas son palabras directas y sin rodeos de una mujer que ha sido compositora, productora e intérprete desde el comienzo de su carrera.

2%: la cifra que lo resume todo

Alicia Keys no se limita a observaciones cualitativas; ofrece una estadística: las mujeres representan solo el 2 % de toda la industria musical. «Soy productora y trabajamos muchísimo, logrando un éxito enorme, así que es sorprendente que esta cifra sea tan baja», añadió. Este porcentaje resulta aún más llamativo si tenemos en cuenta que las artistas femeninas nunca han estado tan presentes en lo más alto de las listas de éxitos.

Ejecutivos que toman y no dan

Alicia Keys también denunció la falta de transparencia entre bastidores: «Nadie te cuenta estas cosas. Tratas con todos estos ejecutivos y abogados que se llevan sus porcentajes y te cobran de más, pero nunca te preguntan: "¿Cómo podemos asegurarnos de que te quedes a largo plazo?"». Esta crítica pone de relieve no solo la escasa representación de las mujeres, sino también la falta de apoyo estructural en una industria que se beneficia de su talento sin invertir en su trayectoria profesional.

Sus canciones feministas: nacidas de la duda, no un manifiesto.

Cuando se le preguntó sobre los mensajes feministas presentes en su obra, Alicia Keys aclaró rápidamente: "No me propuse escribir canciones con un mensaje feminista, y la mayoría las escribí porque no me sentía con fuerzas, así que necesitaba darme ánimos para seguir adelante; pero es un tema recurrente en mi trabajo" . Canciones como "Girl on Fire" o "Superwoman" no son, por lo tanto, manifiestos, sino más bien terapias personales que se han vuelto universales.

"Ella es la música", la respuesta concreta

En lugar de seguir enfadada, Alicia Keys cofundó "She Is the Music", una organización sin ánimo de lucro que facilita talleres de composición, mentoría y oportunidades educativas para mujeres en la música. En febrero de 2026, la organización celebró su segundo evento anual "Women Sharing the Spotlight", en el que Alicia Keys rindió homenaje a la cantante estadounidense de música country Megan Moroney y a su banda femenina. "Una cosa es llamar a una puerta para que te dejen entrar; otra muy distinta es que alguien te abra la puerta y te diga: 'Entra y únete a mí'", dijo durante la ceremonia.

Inteligencia artificial, redes sociales, propiedad intelectual

En la misma conversación, Alicia Keys abordó el tema de la propiedad intelectual y la presión que enfrentan los artistas en el entorno digital. Junto a su compañero, el rapero estadounidense Swizz Beatz, explora nuevas formas de presentar arte y música fuera de los sistemas tradicionales.

También reconoció el creciente papel de la inteligencia artificial y las redes sociales, describiéndolas como "herramientas que pueden tanto apoyar como obstaculizar la expresión artística". Además, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026 por la revista Time por sus esfuerzos para transformar el funcionamiento de la industria musical.

En resumen, con 25 años de experiencia, 17 premios Grammy y una extensa red de mujeres a las que apoyar, Alicia Keys ha decidido proclamar lo que muchos saben pero pocos dicen. Las mujeres tienen derecho a existir plenamente en la esfera pública y en la música, a ocupar el lugar que les corresponde sin tener que justificarse, disculparse ni luchar constantemente por lo que les pertenece por derecho.