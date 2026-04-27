Este look "atrevido" de la cantante Madonna, de 67 años, no deja a nadie indiferente.

Madonna nunca hace las cosas a medias, y el 25 de abril de 2026 en West Hollywood no fue la excepción. Para su aparición sorpresa en el Club Confessions, la cantautora estadounidense lució un atuendo que inmediatamente causó furor en las redes sociales.

Una fiesta secreta para presentar "Confesiones II".

La noche del 25 de abril de 2026, Madonna hizo una aparición sorpresa en The Abbey, un local emblemático de West Hollywood, para una fiesta privada solo para invitados llamada "Club Confessions Los Angeles". El programa incluyó sesiones de DJ a cargo de Stuart Price, su colaborador en "Confessions II", así como de Romy y Mez Monty, mientras Madonna saludaba al público y bailaba al ritmo de nuevos temas de su esperado álbum, incluyendo su último sencillo, "I Feel So Free".

Entre los invitados se encontraban la cantautora estadounidense Addison Rae, la modelo y actriz británica Cara Delevingne, la actriz y modelo italoamericana Julia Fox, la cantante y música británica Lily Allen, el campeón olímpico británico de clavados Tom Daley y la cantautora estadounidense de origen albanés-macedonio Bebe Rexha.

Un look rosa empolvado que es a la vez romántico y atrevido.

Para la ocasión, Madonna optó por un corsé estructurado de color rosa empolvado, combinado con una minifalda a juego con ribete de encaje, y rematado con un velo vaporoso color rubor que aportaba un delicado contraste. Medias de rejilla, botas altas de cuero negro, guantes transparentes a juego y gafas de sol con cristales rojos completaron un look que fusionaba con seguridad el romanticismo con un toque vanguardista.

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Los fans están encantados, las redes sociales están revolucionadas.

Las fotos publicadas en Instagram se viralizaron de inmediato, provocando una avalancha de reacciones entusiastas. «La reina », «La reina ha vuelto», «Impresionante» : los comentarios se multiplicaban, elogiando la capacidad de Madonna para imponer un estilo totalmente propio, sin concesiones a la edad ni a las convenciones.

"Confesiones II", el álbum más esperado del año.

"Confessions II" es la secuela directa de "Confessions on a Dance Floor", uno de los álbumes más aclamados de la carrera de Madonna, lanzado en 2005. La noche del 25 de abril marcó una nueva etapa en la campaña promocional de este proyecto, pocos días después de que la cantante hiciera una aparición destacada en Coachella junto a Sabrina Carpenter.

En resumen, Madonna sigue dominando tanto el arte de la sorpresa como el de la puesta en escena. Entre estrategias de comunicación meticulosamente planificadas, un talento innato para el drama y un agudo sentido de la estética, demuestra una vez más ser una figura esencial en la cultura pop global.