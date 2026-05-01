El atrevido look de cuero de la actriz Bella Thorne está causando revuelo.

Fabienne Ba.
@bellathorne / Instagram

La actriz y modelo estadounidense Bella Thorne publicó recientemente una foto en Instagram en la que luce unos pantalones de cuero rojos, un detalle que provocó de inmediato una avalancha de reacciones.

pantalones de cuero rojo

Esta es la pieza central de la publicación: un pantalón de cuero rojo brillante cuyo escote frontal atrae inmediatamente la mirada. Integrado a la perfección en la prenda, crea visualmente el efecto de ropa interior directamente sobre el pantalón, subvirtiendo los códigos clásicos de esta prenda icónica. Más que un simple detalle, este acabado transforma un elemento básico de la estética rock en una declaración decididamente vanguardista.

La fotografía está encuadrada deliberadamente en los pantalones, sin revelar nada más del cuerpo ni del rostro de la actriz y modelo estadounidense Bella Thorne. Esta elección refuerza la dimensión enigmática de la imagen, centrando la atención del espectador por completo en el singular corte de la prenda. La ausencia de contexto se convierte en una elección visual deliberada: cuanto menos se muestra en la imagen, más destaca la prenda.

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Los aficionados se ganaron al instante

Los comentarios no tardaron en llegar. "Eres la reina", escribió una seguidora. "Puedes usar cualquier color y adaptarlo a tu estilo, @bellathorne", añadió otra. Estas reacciones reflejan la habilidad de Bella Thorne para convertir cada publicación en un gran acontecimiento.

Más allá del entusiasmo, ya sea positivo o crítico, estas reacciones también revelan algo más profundo sobre cómo se comentan sistemáticamente los cuerpos y la apariencia de las mujeres en las redes sociales. En realidad, este tipo de autopresentación surge principalmente de una elección personal: Bella Thorne se viste como le place y comparte lo que quiere, sin buscar necesariamente la aprobación externa. Los juicios, ya sean elogios o críticas, a menudo se convierten en una capa adicional a una actitud que, fundamentalmente, es independiente de ellos.

Piel roja, el color y material del momento.

Este estilo refleja una doble tendencia para la primavera de 2026: el regreso del cuero como material clave para todas las estaciones y el predominio del rojo en los guardarropas. Celebridades como la actriz estadounidense Anne Hathaway, la cantautora estadounidense Demi Lovato y la cantante estadounidense Lizzo han incorporado el rojo a sus looks recientes, con estilos muy diferentes, pero con la misma convicción de que es el color del año.

En resumen, Bella Thorne no necesitó mucho para causar sensación. Así es como suelen funcionar los looks más efectivos: tomando una decisión audaz y manteniéndose fiel a ella.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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