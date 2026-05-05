Un vestido de hierro: la arriesgada apuesta de Kim Kardashian en el mundo de la moda intriga tanto como fascina.

Kim Kardashian nunca hace las cosas a medias en la Gala del Met, y la edición de 2026 no fue la excepción. En las escaleras del Museo Metropolitano de Arte, llegó luciendo una coraza de metal bronceado que parecía más una escultura que una prenda. Y ese era precisamente el objetivo.

El tema "Arte del vestuario" como un patio de recreo

El tema de la Gala del Met de 2026 fue "Arte del vestuario", con el código de vestimenta "La moda es arte". Esta fue una invitación directa a difuminar los límites entre la ropa y el arte. Kim Kardashian respondió a esta invitación con una precisión inesperada: adoptó el arte pop, colaborando con el artista británico Allen Jones y el dúo de diseñadores Whitaker Malem, bajo la dirección creativa de Nadia Lee Cohen.

Una coraza de bronce esculpida: la obra de arte antes de la prenda.

Kim Kardashian lució una coraza de bronce esculpida con un cuello alto tipo armadura, combinada con una falda de cuero pintada a mano con bloques de color y abierta por delante. En su entrevista con Vogue, explicó su elección: «Es un artista, uno de mis artistas favoritos, Allen Jones». Con esto, quiso enfatizar que el look no era solo un atuendo, sino una colaboración artística en toda regla. Unos zapatos de tacón color nude y una melena rubia suelta y ondulada completaban un conjunto deliberadamente discreto, a excepción de la pieza principal.

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Allen Jones y Whitaker Malem: Detrás del metal

Allen Jones es un artista británico vinculado al movimiento Pop Art de los años 60, conocido por sus esculturas de formas femeninas que difuminan la línea entre arte y objeto. Por otro lado, Whitaker Malem son diseñadores especializados en cuero y materiales esculpidos, muy solicitados para producciones cinematográficas y las creaciones a medida más audaces. Juntos, diseñaron una pieza para Kim Kardashian que se inscribe plenamente en la tradición del arte corporal: una prenda que transforma el cuerpo en un lienzo.

Una mirada que está dividiendo a la gente en las redes sociales.

La reacción de la prensa y los internautas fue inmediata y dispar. Algunos elogiaron la audacia de un look que se ajustaba perfectamente a la temática. Otros, sin embargo, quedaron desconcertados por el corpiño naranja y la falda de cuero colorida, sin percibir de inmediato la conexión con el arte pop. En definitiva, el cuerpo o la apariencia de una mujer —o de cualquier persona— no debería ser motivo de debate: si Kim Kardashian eligió este vestido, es simplemente porque le gusta, y punto.

Una presencia en la Gala del Met que no muestra signos de debilitamiento.

Kim Kardashian ha asistido a la Gala del Met desde su debut en 2013, cuando estaba embarazada de North y lució un vestido floral de Givenchy. Desde entonces, cada aparición ha generado su propio ciclo de expectación y controversia: el vestido de Balenciaga que le cubría el rostro en 2021, y el vestido inspirado en Marilyn Monroe en 2022.

Una coraza de bronce esculpida, una falda de cuero pintada y un artista pop detrás de todo: Kim Kardashian lució uno de sus looks más representativos de la Met Gala de 2026. Lo cual, a su manera, es tan extraordinario como el atuendo en sí.