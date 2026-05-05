Un vestido de hierro: la arriesgada apuesta de Kim Kardashian en el mundo de la moda intriga tanto como fascina.

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian nunca hace las cosas a medias en la Gala del Met, y la edición de 2026 no fue la excepción. En las escaleras del Museo Metropolitano de Arte, llegó luciendo una coraza de metal bronceado que parecía más una escultura que una prenda. Y ese era precisamente el objetivo.

El tema "Arte del vestuario" como un patio de recreo

El tema de la Gala del Met de 2026 fue "Arte del vestuario", con el código de vestimenta "La moda es arte". Esta fue una invitación directa a difuminar los límites entre la ropa y el arte. Kim Kardashian respondió a esta invitación con una precisión inesperada: adoptó el arte pop, colaborando con el artista británico Allen Jones y el dúo de diseñadores Whitaker Malem, bajo la dirección creativa de Nadia Lee Cohen.

Una coraza de bronce esculpida: la obra de arte antes de la prenda.

Kim Kardashian lució una coraza de bronce esculpida con un cuello alto tipo armadura, combinada con una falda de cuero pintada a mano con bloques de color y abierta por delante. En su entrevista con Vogue, explicó su elección: «Es un artista, uno de mis artistas favoritos, Allen Jones». Con esto, quiso enfatizar que el look no era solo un atuendo, sino una colaboración artística en toda regla. Unos zapatos de tacón color nude y una melena rubia suelta y ondulada completaban un conjunto deliberadamente discreto, a excepción de la pieza principal.

Allen Jones y Whitaker Malem: Detrás del metal

Allen Jones es un artista británico vinculado al movimiento Pop Art de los años 60, conocido por sus esculturas de formas femeninas que difuminan la línea entre arte y objeto. Por otro lado, Whitaker Malem son diseñadores especializados en cuero y materiales esculpidos, muy solicitados para producciones cinematográficas y las creaciones a medida más audaces. Juntos, diseñaron una pieza para Kim Kardashian que se inscribe plenamente en la tradición del arte corporal: una prenda que transforma el cuerpo en un lienzo.

Una mirada que está dividiendo a la gente en las redes sociales.

La reacción de la prensa y los internautas fue inmediata y dispar. Algunos elogiaron la audacia de un look que se ajustaba perfectamente a la temática. Otros, sin embargo, quedaron desconcertados por el corpiño naranja y la falda de cuero colorida, sin percibir de inmediato la conexión con el arte pop. En definitiva, el cuerpo o la apariencia de una mujer —o de cualquier persona— no debería ser motivo de debate: si Kim Kardashian eligió este vestido, es simplemente porque le gusta, y punto.

Una presencia en la Gala del Met que no muestra signos de debilitamiento.

Kim Kardashian ha asistido a la Gala del Met desde su debut en 2013, cuando estaba embarazada de North y lució un vestido floral de Givenchy. Desde entonces, cada aparición ha generado su propio ciclo de expectación y controversia: el vestido de Balenciaga que le cubría el rostro en 2021, y el vestido inspirado en Marilyn Monroe en 2022.

Una coraza de bronce esculpida, una falda de cuero pintada y un artista pop detrás de todo: Kim Kardashian lució uno de sus looks más representativos de la Met Gala de 2026. Lo cual, a su manera, es tan extraordinario como el atuendo en sí.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Blake Lively deslumbra con un espectacular vestido de 4 metros en la Gala del Met.
Article suivant
Irina Shayk causa sensación con una creación compuesta exclusivamente de relojes y joyas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Irina Shayk causa sensación con una creación compuesta exclusivamente de relojes y joyas.

La creación que lució la modelo rusa Irina Shayk en la Gala del Met de 2026, la noche...

Blake Lively deslumbra con un espectacular vestido de 4 metros en la Gala del Met.

La actriz y modelo estadounidense Blake Lively no había regresado a la Gala del Met desde 2022. Cuando...

Beyoncé regresa de forma espectacular con un "vestido esqueleto" de diamantes.

Tras diez años de ausencia en la Met Gala, su regreso valió la pena. La noche del 4...

En la Gala del Met, la modelo de tallas grandes Ashley Graham causó sensación.

Cada look de la Met Gala deja su huella en la noche a su manera. El atuendo de...

La tenista Serena Williams le da un giro sorprendente al estampado de leopardo.

La tenista estadounidense Serena Williams recientemente volvió a lucir el estampado de leopardo con un toque de belleza...

A sus 61 años, la actriz Lisa Rinna luce un look de pies a cabeza que provoca reacciones.

El 2 de mayo de 2026, en la fiesta previa a la Met Gala, organizada por Jeff Bezos...