La tenista Serena Williams le da un giro sorprendente al estampado de leopardo.

Naila T.
@serenawilliams / Instagram

La tenista estadounidense Serena Williams recientemente volvió a lucir el estampado de leopardo con un toque de belleza inesperado que llamó la atención y reavivó una tendencia.

Una fiesta de Sports Illustrated en Florida

El 30 de abril de 2026, Serena Williams asistió al evento de inauguración del fin de semana de carreras de Sports Illustrated en el restaurante The Surf Club en Surfside, Florida. Este evento privado reunió a celebridades y personalidades del deporte, pocos días antes del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, para el cual Serena Williams también estuvo presente en las gradas al día siguiente para la sesión de pruebas de Ferrari.

Un vestido de leopardo degradado

La pieza central del conjunto era un vestido largo ajustado con escote alto, cuyo estampado de leopardo en tonos marrones y dorados se difuminaba gradualmente hacia abajo, hasta un dobladillo negro intenso a la altura de los pies. Este efecto degradado —del estampado animal al monocromo— le otorgaba al vestido una sofisticación inesperada.

El toque sorprendente: cejas decoloradas

Fue este detalle estético el que desató todas las reacciones en las redes sociales. Serena Williams lució lo que parecían ser cejas decoloradas, combinadas con suaves ondas rubias. Esta elección, que la sitúa entre las seguidoras de la tendencia de las cejas decoloradas —popularizada en las pasarelas antes de conquistar las redes sociales—, transformó por completo su look, dándole un toque más vanguardista.

Al día siguiente: un look de lino blanco de pies a cabeza, todo lo contrario de lo que cabría esperar.

Al día siguiente del evento, Serena Williams cambió por completo su look, luciendo un conjunto de lino blanco en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1: un chaleco cargo con grandes bolsillos utilitarios y bajo sin rematar, sobre una camisa blanca y pantalones de lino con cordón ajustable. Mantuvo los mismos collares superpuestos, pero optó por un labial más oscuro y un rubor bronceado. Dos estilos contrastantes en 24 horas, y ambos lucieron con la misma naturalidad.

Un vestido con estampado de leopardo degradado, cejas decoloradas y un blazer negro: Serena Williams ha demostrado una vez más que sabe exactamente cómo hacer que un atuendo sea impredecible.

Naila T.
Naila T.
Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
Article précédent
A sus 61 años, la actriz Lisa Rinna luce un look de pies a cabeza que provoca reacciones.
Article suivant
En la Gala del Met, la modelo de tallas grandes Ashley Graham causó sensación.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En la Gala del Met, la modelo de tallas grandes Ashley Graham causó sensación.

Cada look de la Met Gala deja su huella en la noche a su manera. El atuendo de...

A sus 61 años, la actriz Lisa Rinna luce un look de pies a cabeza que provoca reacciones.

El 2 de mayo de 2026, en la fiesta previa a la Met Gala, organizada por Jeff Bezos...

Al lucir sus abdominales con un vestido deconstruido, la cantante Victoria Monét provoca reacciones.

Dos piezas, dos colores… y, sin embargo, el look de la cantautora estadounidense Victoria Monét en los premios...

"Un ángel": las fotos de las vacaciones de Bella Hadid cautivan a los internautas.

Sin poses, solo un carrusel de fotos titulado "Fotos aleatorias 🧚☀️🧡" y una serie de looks playeros que...

Hailey Bieber optó por un atuendo minimalista de estilo vintage en color naranja.

La modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber tiene un talento innato para marcar tendencias sin que parezca. El...

"Este no es un atuendo para el frío": una modelo en una expedición al Ártico desata la polémica.

Cuatro chicas de Luisiana (EE. UU.), el Ártico y una expedición que "casi salió mal": así resumió la...