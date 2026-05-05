La tenista Serena Williams le da un giro sorprendente al estampado de leopardo.

La tenista estadounidense Serena Williams recientemente volvió a lucir el estampado de leopardo con un toque de belleza inesperado que llamó la atención y reavivó una tendencia.

Una fiesta de Sports Illustrated en Florida

El 30 de abril de 2026, Serena Williams asistió al evento de inauguración del fin de semana de carreras de Sports Illustrated en el restaurante The Surf Club en Surfside, Florida. Este evento privado reunió a celebridades y personalidades del deporte, pocos días antes del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, para el cual Serena Williams también estuvo presente en las gradas al día siguiente para la sesión de pruebas de Ferrari.

Un vestido de leopardo degradado

La pieza central del conjunto era un vestido largo ajustado con escote alto, cuyo estampado de leopardo en tonos marrones y dorados se difuminaba gradualmente hacia abajo, hasta un dobladillo negro intenso a la altura de los pies. Este efecto degradado —del estampado animal al monocromo— le otorgaba al vestido una sofisticación inesperada.

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El toque sorprendente: cejas decoloradas

Fue este detalle estético el que desató todas las reacciones en las redes sociales. Serena Williams lució lo que parecían ser cejas decoloradas, combinadas con suaves ondas rubias. Esta elección, que la sitúa entre las seguidoras de la tendencia de las cejas decoloradas —popularizada en las pasarelas antes de conquistar las redes sociales—, transformó por completo su look, dándole un toque más vanguardista.

Al día siguiente: un look de lino blanco de pies a cabeza, todo lo contrario de lo que cabría esperar.

Al día siguiente del evento, Serena Williams cambió por completo su look, luciendo un conjunto de lino blanco en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1: un chaleco cargo con grandes bolsillos utilitarios y bajo sin rematar, sobre una camisa blanca y pantalones de lino con cordón ajustable. Mantuvo los mismos collares superpuestos, pero optó por un labial más oscuro y un rubor bronceado. Dos estilos contrastantes en 24 horas, y ambos lucieron con la misma naturalidad.

Un vestido con estampado de leopardo degradado, cejas decoloradas y un blazer negro: Serena Williams ha demostrado una vez más que sabe exactamente cómo hacer que un atuendo sea impredecible.