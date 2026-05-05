Blake Lively deslumbra con un espectacular vestido de 4 metros en la Gala del Met.

Fabienne Ba.
@modelsss.world / Instagram

La actriz y modelo estadounidense Blake Lively no había regresado a la Gala del Met desde 2022. Cuando reapareció en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte la noche del 4 al 5 de mayo de 2026, lo hizo con un vestido que bien valió la pena la espera de 4 años, y con una cola de 4 metros.

Un vestido de Versace de archivo de 2006.

Blake Lively copresidió la Gala del Met en 2022, luciendo un vestido de Versace que se transformó en directo sobre la alfombra roja, convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la historia reciente del evento. Este año, hizo su gran regreso tras cuatro años de ausencia, con un vestido de Atelier Versace de la colección Primavera 2006, una pieza de archivo seleccionada y aprobada personalmente por Donatella Versace.

Blake declaró a Vogue: "Blake ha protagonizado muchos momentos icónicos con Versace en el Met, y esta noche no es la excepción". El vestido en tonos pastel, inspirado en las pinturas rococó venecianas del siglo XVIII, presentaba un corpiño drapeado bordado con piedras preciosas en una gama de tonos suaves, varias protuberancias esculturales en las caderas que evocaban las formas de los interiores de las iglesias barrocas y una cola de 4 metros.

"La ropa es un lienzo"

En una entrevista con Vogue en la alfombra roja, Blake Lively explicó su elección: «Como la temática se basa en el arte, quería lucir una pieza de archivo. Una prenda es un verdadero lienzo que cuenta una historia. Poder elegir una pieza con historia propia que ha resistido el paso del tiempo fue algo muy especial». También describió el vestido como una fusión entre «un amanecer y un atardecer».

El bolso "más personal" de la noche.

Más allá del vestido, fue un discreto accesorio el que más conmovió: un bolso de mano personalizado de Judith Leiber Couture, cuyos cuatro lados estaban adornados con dibujos de cada uno de sus cuatro hijos. Un contrapunto íntimo y emotivo a la grandiosidad del resto del vestido, un recordatorio de que incluso en la alfombra roja más importante del mundo, lo que más importa es la familia.

Accesorios que combinen con la calidad de la habitación.

Blake Lively completó su look con tacones Christian Louboutin, joyas Lorraine Schwartz y una melena con ondas al estilo del viejo Hollywood que caían sobre sus hombros. Su maquillaje, con reflejos bronceados californianos y un sutil delineado, armonizaba con la majestuosidad barroca del vestido sin eclipsarla.

Una historia que continúa con Versace en el Met.

Este vestido de 2026 finalmente forma parte de una saga de Versace y Lively que abarca más de una década de galas del Met: el vestido dorado de sirena con plumas azules en 2017, el vestido burdeos bordado "Heavenly Bodies" en 2018, el vestido de la Estatua de la Libertad en 2022, y ahora este vestido rococó en tonos pastel con una cola de 4 metros. Cada año, un nuevo capítulo de la misma historia.

Cuatro años de ausencia, un tren de cuatro metros, cuatro dibujos infantiles en un bolso de mano: Blake Lively regresó con una actuación que combinó espectáculo e intimidad con una precisión excepcional. Justo como esperábamos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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