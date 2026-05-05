Beyoncé regresa de forma espectacular con un "vestido esqueleto" de diamantes.

Tras diez años de ausencia en la Met Gala, su regreso valió la pena. La noche del 4 al 5 de mayo, Beyoncé subió las escaleras del Museo Metropolitano de Arte con un vestido esquelético completamente cubierto de diamantes que cautivó de inmediato a internet.

Un regreso tras diez años de ausencia.

Beyoncé llevaba una década ausente de la alfombra roja de la Met Gala. Su regreso en 2026, como copresidenta de la velada junto a la actriz, productora y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman, la tenista estadounidense Venus Williams y la exeditora jefa de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour, fue uno de los momentos más esperados de la noche. Llegó acompañada de Jay-Z y su hija de 14 años, Blue Ivy, quien, luciendo unas modernas gafas de sol, demostró haber heredado claramente la elegancia de su madre.

El tema de esta edición de 2026, "Arte del Vestuario" —que exploraba la moda como forma de arte a través de las colecciones del museo—, fue diseñado para cuestionar la relación entre la ropa y el cuerpo humano. Beyoncé, quien a lo largo de su carrera ha convertido el vestuario en una poderosa herramienta narrativa —desde los atuendos de "Lemonade" hasta los monos del "Renaissance Tour" y los looks campestres de "Cowboy Carter"— no necesitaba explicación. El vestido de esqueleto con diamantes fue la respuesta perfecta.

El "vestido esqueleto" de diamantes de Olivier Rousteing

El vestido fue diseñado por Olivier Rousteing, antiguo director creativo de Balmain. Una creación escultural con una estructura esquelética: una red de diamantes y cristales dispuestos para evocar los huesos y las articulaciones de un esqueleto, que cubre una base de tela transparente. La pieza se completaba con un corpiño ajustado, una falda amplia y una suntuosa cola de plumas color crema y azul celeste.

La corona solar y las joyas

Un tocado a juego —una corona de diamantes con forma de sol— completaba el look, acompañado de un collar de diamantes esculpidos y pendientes a juego. Su cabello lucía rizos rubios dorados, y su maquillaje, obra de Rokael Lizama, presentaba sombras de ojos suaves, un rubor rosa empolvado y labios nude brillantes: una belleza etérea que no buscaba competir con el vestido, sino complementarlo.

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"Celebra lo que Dios te ha dado"

Cuando Vogue le preguntó sobre el significado de su atuendo, Beyoncé respondió simplemente: "Se trata de celebrar lo que Dios te ha dado". También rindió homenaje a su diseñador: "Es alguien que me ha sido muy leal, con quien he creado tantos looks icónicos increíbles. Se trata de representarlo".

Blue Ivy en la alfombra roja: un momento histórico.

En lo alto de las escaleras, Beyoncé, Jay-Z y Blue Ivy posaron juntos para una foto familiar. Era la primera vez que Blue Ivy, de 14 años, acompañaba oficialmente a su madre en la alfombra roja de la Gala del Met. Visiblemente emocionada, Beyoncé dijo: "Es increíble poder compartir esto con ella".

Diez años de ausencia, un vestido de esqueleto con diamantes, una corona solar y su hija Blue Ivy a su lado: Beyoncé no necesitó dar un discurso para conmemorar la Gala Met de 2026. Simplemente necesitó desfilar por la alfombra roja.